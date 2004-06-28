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Раздел: Общество  
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В украинском аэропорту застряли тысячи туристов

В украинском аэропорту застряли тысячи туристовПассажиры пытались выяснить причины задержки.

В столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) с субботы задерживают рейсы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщает "112 Украина", по состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

"Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом – что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - отмечает телеканал.

Позднее он сообщил, что туристов, которые должны были лететь в Шарм-эль-Шейх, разместили в гостинице.

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Туроператор им пообещал, что они смогут вылететь уже из аэропорта "Борисполь".

В то же время в самом аэропорту "Киев" через 10 часов вынесли людям воду и бутерброды.
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 Теги: аэропорт, турист

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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