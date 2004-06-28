В Сети показали, что натворила непогода в Киеве

Потоп и поваленные деревья.



В прошлые выходные из-за разыгравшегося урагана с дождем столицу буквально парализовало. В результате затопленными оказались десятки улиц в разных районах столицы. В ночь с пятницы на субботу, в самый разгар стихии, около 4:00 в Подольском районе, на ул. Газопроводной, 5, молния ударила в дымоход двухэтажного дома, в котором находилась женщина с маленьким ребенком. В результате крыша постройки загорелась. Потушить пожар спасателям удалось в 5:15. Благо, обошлось без пострадавших. К слову, сообщали киевляне и о попадании молний в деревья, передает



Резали деревья



Из-за сильного ветра в столице начался "деревопад". Так, на ул. Сосниных, 12-а, упавшее дерево перегородило дорогу, тем самым заблокировав выезд и выход со двора местным жителям. Прибывшим спасателям пришлось разрезать ствол на части, чтобы освободить проезд. Как сообщили в Киевской службе спасения, с 28 июня по 1 июля спасатели девять раз выезжали на уборку деревьев, которые были повалены сильным ветром.



Затопило



Из-за проливных дождей в некоторых районах столицы появились настоящие "озера" и "моря", а киевляне начали в шутку называть Киев новой Венецией. Движущемуся транспорту приходилось либо преодолевать разливы, рискуя заглохнуть, либо искать другие пути объезда. В Голосеевском районе пассажиры одного из автобусов с удивлением наблюдали как вода хлестала по салону, а часть дороги возле автостанции "Выдубичи" настолько затопило, что посадку на рейсовые автобусы перенесли на противоположную сторону станции. Об этом пассажиров предупреждали еще на станции метро "Выдубичи", развесив на перроне объявления. Подобные картины киевляне наблюдали на Привокзальной площади, Березняках и у станций метро "Левобережная" и "Черниговская", где воды местами было по колено.







Станция "Левобережная". Воды местами было почти по колено. Фото: В. Томашевский



Досталось и жителям Киевской области. Так, в Броварах ушла под воду центральная улица. Местным жителям в прямом смысле пришлось переходить дорогу вброд, а автомобили, пытавшиеся проехать, то и дело глохли в огромных лужах на проезжей части.







В Броварах. Центральную улицу города настолько затопило, что людям приходилось переходить дорогу вброд. Фото: kiev.informator



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Прогноз



По данным Укргидромецентра, сегодня и завтра в столице снова будут идти дожди, а температура днем составит +17—19 градусов.



"Штормового предупреждении мы не получали. Пока по прогнозам ожидаем дожди. Во вторник и среду будет пасмурная погода", — рассказал "Сегодня" начальник ГУ по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В прошлые выходные из-за разыгравшегося урагана с дождем столицу буквально парализовало. В результате затопленными оказались десятки улиц в разных районах столицы. В ночь с пятницы на субботу, в самый разгар стихии, около 4:00 в Подольском районе, на ул. Газопроводной, 5, молния ударила в дымоход двухэтажного дома, в котором находилась женщина с маленьким ребенком. В результате крыша постройки загорелась. Потушить пожар спасателям удалось в 5:15. Благо, обошлось без пострадавших. К слову, сообщали киевляне и о попадании молний в деревья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Из-за сильного ветра в столице начался "деревопад". Так, на ул. Сосниных, 12-а, упавшее дерево перегородило дорогу, тем самым заблокировав выезд и выход со двора местным жителям. Прибывшим спасателям пришлось разрезать ствол на части, чтобы освободить проезд. Как сообщили в Киевской службе спасения, с 28 июня по 1 июля спасатели девять раз выезжали на уборку деревьев, которые были повалены сильным ветром.Из-за проливных дождей в некоторых районах столицы появились настоящие "озера" и "моря", а киевляне начали в шутку называть Киев новой Венецией. Движущемуся транспорту приходилось либо преодолевать разливы, рискуя заглохнуть, либо искать другие пути объезда. В Голосеевском районе пассажиры одного из автобусов с удивлением наблюдали как вода хлестала по салону, а часть дороги возле автостанции "Выдубичи" настолько затопило, что посадку на рейсовые автобусы перенесли на противоположную сторону станции. Об этом пассажиров предупреждали еще на станции метро "Выдубичи", развесив на перроне объявления. Подобные картины киевляне наблюдали на Привокзальной площади, Березняках и у станций метро "Левобережная" и "Черниговская", где воды местами было по колено.Станция "Левобережная". Воды местами было почти по колено. Фото: В. ТомашевскийДосталось и жителям Киевской области. Так, в Броварах ушла под воду центральная улица. Местным жителям в прямом смысле пришлось переходить дорогу вброд, а автомобили, пытавшиеся проехать, то и дело глохли в огромных лужах на проезжей части.В Броварах. Центральную улицу города настолько затопило, что людям приходилось переходить дорогу вброд. Фото: kiev.informatorПо данным Укргидромецентра, сегодня и завтра в столице снова будут идти дожди, а температура днем составит +17—19 градусов."Штормового предупреждении мы не получали. Пока по прогнозам ожидаем дожди. Во вторник и среду будет пасмурная погода", — рассказал "Сегодня" начальник ГУ по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.



