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Раздел: Общество  
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В Киеве с размахом отметят 106-ю годовщину Бессарабского рынка

В Киеве с размахом отметят 106-ю годовщину Бессарабского рынкаПраздник пройдет 3 июля.

В честь 106-й годовщины легендарного столичного рынка завтра, 3 июля, состоится торжество, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

В программе мероприятия - оркестровое шоу и выставка архивных фотографий строительства Бессарабского рынка

Также состоится торжественная церемония награждения победителя конкурса на лучший слоган для Бессарабского рынка.

Кроме того, организаторы праздника подготовили приятные сюрпризы как для постоянных покупателей, так и для туристов - посетителей рынка.

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Начало мероприятия - в 16:00.
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 Теги: Киев, рынок

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Сегодня, 11:28 » Автор: Анна Мартынова
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