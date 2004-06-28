» » В Киеве появится новый парк и скверы: адреса
Раздел: Общество  
0

В Киеве появится новый парк и скверы: адреса

В Киеве появится новый парк и скверы: адресаВ городе появятся новые зеленые зоны.

В столице обустроят еще 10 новых зеленых зон. Соответствующий проект решения поддержали депутаты на пленарном заседании Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua.

Отметим, что в столице появится 9 новых скверов и один парк. Последний создадут на просп. Романа Шухевича в Деснянском районе. Площадь земельного участка составляет 16,8 га.

Новые скверы обустроят по следующим адресам: ул. Петра Вершигоры напротив дома 5 в Днепровском районе; ул. Ревуцкого, 13-Б в Дарницком районе;ул. Дегтярной, 2-4 в Подольском районе; ул. Академика Курчатова, 3-Б в Деснянском районе;ул. Академика Курчатова, 11 в Деснянском районе; ул. Лесной, 22 в Деснянском районе; ул. Александра Архипенко, 3, 3-А, 5 в Оболонском районе;ул. Петра Григоренко, 43 в Дарницком районе;ул. Победы, 9-Б в Шевченковском районе.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

Создание скверов и парка позволит сохранить зеленые насаждения и способствует повышению рекреационной привлекательности столицы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, скверы

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 12:43 » Автор: Анна Мартынова
     899
     0

Похожие новости по теме

В Киеве обустроят десять новых зеленых зон В Киеве обустроят десять новых зеленых зон

В городе появятся новые скверы.

В Киеве обустроят новые парки и скверы В Киеве обустроят новые парки и скверы

Названы адреса новых зеленых зон.

В Киеве появились новые скверы: адреса В Киеве появились новые скверы: адреса

Скверы появились у шести районах города.

В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов В Киеве обещают обустроить еще 16 скверов

Этим территориям присвоили статус скверов.

Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве Названы адреса продуктовых ярмарок в Киеве

Торги пройдут во всех районах города.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх