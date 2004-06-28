Раздел: Общество
В Киеве появится новый парк и скверы: адреса
В городе появятся новые зеленые зоны.
В столице обустроят еще 10 новых зеленых зон. Соответствующий проект решения поддержали депутаты на пленарном заседании Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua.
Отметим, что в столице появится 9 новых скверов и один парк. Последний создадут на просп. Романа Шухевича в Деснянском районе. Площадь земельного участка составляет 16,8 га.
Новые скверы обустроят по следующим адресам: ул. Петра Вершигоры напротив дома 5 в Днепровском районе; ул. Ревуцкого, 13-Б в Дарницком районе;ул. Дегтярной, 2-4 в Подольском районе; ул. Академика Курчатова, 3-Б в Деснянском районе;ул. Академика Курчатова, 11 в Деснянском районе; ул. Лесной, 22 в Деснянском районе; ул. Александра Архипенко, 3, 3-А, 5 в Оболонском районе;ул. Петра Григоренко, 43 в Дарницком районе;ул. Победы, 9-Б в Шевченковском районе.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Создание скверов и парка позволит сохранить зеленые насаждения и способствует повышению рекреационной привлекательности столицы.
В столице обустроят еще 10 новых зеленых зон. Соответствующий проект решения поддержали депутаты на пленарном заседании Киевсовета, передает Хроника.инфо со ссылкой на budport.com.ua.
Отметим, что в столице появится 9 новых скверов и один парк. Последний создадут на просп. Романа Шухевича в Деснянском районе. Площадь земельного участка составляет 16,8 га.
Новые скверы обустроят по следующим адресам: ул. Петра Вершигоры напротив дома 5 в Днепровском районе; ул. Ревуцкого, 13-Б в Дарницком районе;ул. Дегтярной, 2-4 в Подольском районе; ул. Академика Курчатова, 3-Б в Деснянском районе;ул. Академика Курчатова, 11 в Деснянском районе; ул. Лесной, 22 в Деснянском районе; ул. Александра Архипенко, 3, 3-А, 5 в Оболонском районе;ул. Петра Григоренко, 43 в Дарницком районе;ул. Победы, 9-Б в Шевченковском районе.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Создание скверов и парка позволит сохранить зеленые насаждения и способствует повышению рекреационной привлекательности столицы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
899
0
Также советуем посмотреть
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
- Члены «Оплота Донбасса» пообещали «дойти до самого ада»
- Забавные российские болельщики стали героями нового мема
- Смешные мемы, которые не позволят никому грустить
- Смешные питомцы, оказавшиеся в неудобном положении
- Смеемся до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Советник Трампа обсудил с Путиным Украину
- Забавные животные, которые не в силах сдержать эмоции
- Отец четверых дочек покорил Сеть смешными твитами
- Ни дня без смеха: лучшие анекдоты воскресенья
- В Запорожье горе-грабитель умудрился заснуть на месте преступления
- В Сети высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно
- Умора: болельщики научили кота кричать: «Гол!»
- В Сети высмеяли Путина за неубедительную пропаганду пенсионной реформы
- Топ-пропагандистка Путина вновь оконфузилась на публике
- Француз умудрился продать комод, в котором забыл 180 тысяч евро
- Начните день с улыбки: подборка свежих анекдотов
- В Сети высмеяли «опасную спецоперацию» боевиков
- Ситуация в ООС: ранен один боец ВСУ
- Пранкер разыграл Дональда Трампа по телефону
- Житель Индии подал на развод, увидев лицо жены
- Необычная поза Путина стала поводом для смеха в соцсетях
Оставьте свой комментарий