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Раздел: Общество  
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Неподалеку от Львова испортили памятник Пушкину

Неподалеку от Львова испортили памятник ПушкинуПамятник повалили на землю.

В райцентре Золочев Львовской области вандалы уничтожили памятник русскому поэту Александру Пушкину, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщил городской председатель Золочева Игорь Гриньков на своей странице в Facebook.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал он.

По мнению Гринькова, в данном инциденте нет политической окраски.

"Мы с депутатами недавно обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Должны вынести на общественные обсуждения. Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Мы провели опрос и община высказалась против. Поэтому сейчас улица носит имя русского поэта. Так же планировали обсуждение переименования сквера", - рассказал городской голова.

Также Гриньков утверждает, что в городе нет радикально настроенных граждан.

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"Обидно, что такой случай имеет место в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов. Готовлю обращение в полицию", - подытожил он.

Неподалеку от Львова испортили памятник Пушкину
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 Теги: Львов, Пушкин

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Сегодня, 13:11 » Автор: Анна Мартынова
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