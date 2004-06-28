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Раздел: Общество  
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Киевлян просят воздержаться от купания на пляжах

Киевлян просят воздержаться от купания на пляжахСейчас это небезопасно.

Посетителям столичных пляжей рекомендуют воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Вода – отличный проводник тока. Во время плавания площадь соприкосновения тела к этому проводнику – максимальная (в отличие от ситуации, когда человек стоит на берегу). Удар молнии в воду распространяется по водоему в радиусе 100 метров», - говорится в сообщении.

Кроме того, пляж – это открытое пространство. Пребывание на пляже во время грозы (тем более под зонтиками, которые создают дополнительную угрозу попадания молнии) категорически не рекомендуется. К тому же, мокрый песок тоже является хорошим проводником тока.

Справка о молнии:

- длина молнии может превышать 40 км;

- напряжение – от 100 тыс. вольт;

- температура молнии может достигать 30 тыс. °C;

- скорость распространения разряда – около 200 тыс. км/с

В «Пляжном патруле» отметили, что лайфгарды дежурят на официальных муниципальных пляжах Киева даже в дождливую погоду, поскольку помощь отдыхающим может понадобиться в любой момент.

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«При приближении грозы рекомендуем прекращать купание и покидать территорию пляжа», - отмечается в тексте.
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 Теги: Киев, пляжи

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Сегодня, 14:18 » Автор: Анна Мартынова
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