Раздел: Общество
Киевлян просят воздержаться от купания на пляжах
Сейчас это небезопасно.
Посетителям столичных пляжей рекомендуют воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Вода – отличный проводник тока. Во время плавания площадь соприкосновения тела к этому проводнику – максимальная (в отличие от ситуации, когда человек стоит на берегу). Удар молнии в воду распространяется по водоему в радиусе 100 метров», - говорится в сообщении.
Кроме того, пляж – это открытое пространство. Пребывание на пляже во время грозы (тем более под зонтиками, которые создают дополнительную угрозу попадания молнии) категорически не рекомендуется. К тому же, мокрый песок тоже является хорошим проводником тока.
Справка о молнии:
- длина молнии может превышать 40 км;
- напряжение – от 100 тыс. вольт;
- температура молнии может достигать 30 тыс. °C;
- скорость распространения разряда – около 200 тыс. км/с
В «Пляжном патруле» отметили, что лайфгарды дежурят на официальных муниципальных пляжах Киева даже в дождливую погоду, поскольку помощь отдыхающим может понадобиться в любой момент.
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«При приближении грозы рекомендуем прекращать купание и покидать территорию пляжа», - отмечается в тексте.
Посетителям столичных пляжей рекомендуют воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Вода – отличный проводник тока. Во время плавания площадь соприкосновения тела к этому проводнику – максимальная (в отличие от ситуации, когда человек стоит на берегу). Удар молнии в воду распространяется по водоему в радиусе 100 метров», - говорится в сообщении.
Кроме того, пляж – это открытое пространство. Пребывание на пляже во время грозы (тем более под зонтиками, которые создают дополнительную угрозу попадания молнии) категорически не рекомендуется. К тому же, мокрый песок тоже является хорошим проводником тока.
Справка о молнии:
- длина молнии может превышать 40 км;
- напряжение – от 100 тыс. вольт;
- температура молнии может достигать 30 тыс. °C;
- скорость распространения разряда – около 200 тыс. км/с
В «Пляжном патруле» отметили, что лайфгарды дежурят на официальных муниципальных пляжах Киева даже в дождливую погоду, поскольку помощь отдыхающим может понадобиться в любой момент.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
«При приближении грозы рекомендуем прекращать купание и покидать территорию пляжа», - отмечается в тексте.
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