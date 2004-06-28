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Раздел: Общество  
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В столичном ботсаду появилась Аллея борьбы

В столичном ботсаду появилась Аллея борьбыАллею создали в последний день работы парка коррупции.

В Национальном ботаническом саду имени Гришко в столице, появилась символическая Аллея борьбы из 140 кустов буксуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Буксус — это вечнозеленое растение, оно ни в какое время года не сбрасывает листьев. Высадка этого кустарника является символической, поскольку борьба с коррупцией так же не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах, она должна продолжаться постоянно. Всего планируется высадить 140 кустов буксуса - по количеству дел против коррупционеров, которые сейчас переданы НАБУ в суд», - говорится в сообщении.

Отмечается, что аллею создали в последний день работы парка коррупции, ее высадили детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с главой антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили, а также посетители парка.

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Напомним, 23 и 24 июня в столице работал парк коррупции, где было обустроено 10 залов, каждый из которых рассказывает свою историю об коррупции в Украине.
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 Теги: Киев, ботсад

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Сегодня, 14:48 » Автор: Анна Мартынова
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