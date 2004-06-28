Раздел: Общество
В столичном ботсаду появилась Аллея борьбы
Аллею создали в последний день работы парка коррупции.
В Национальном ботаническом саду имени Гришко в столице, появилась символическая Аллея борьбы из 140 кустов буксуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Буксус — это вечнозеленое растение, оно ни в какое время года не сбрасывает листьев. Высадка этого кустарника является символической, поскольку борьба с коррупцией так же не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах, она должна продолжаться постоянно. Всего планируется высадить 140 кустов буксуса - по количеству дел против коррупционеров, которые сейчас переданы НАБУ в суд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что аллею создали в последний день работы парка коррупции, ее высадили детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с главой антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили, а также посетители парка.
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Напомним, 23 и 24 июня в столице работал парк коррупции, где было обустроено 10 залов, каждый из которых рассказывает свою историю об коррупции в Украине.
В Национальном ботаническом саду имени Гришко в столице, появилась символическая Аллея борьбы из 140 кустов буксуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Буксус — это вечнозеленое растение, оно ни в какое время года не сбрасывает листьев. Высадка этого кустарника является символической, поскольку борьба с коррупцией так же не должна прекращаться ни при каких обстоятельствах, она должна продолжаться постоянно. Всего планируется высадить 140 кустов буксуса - по количеству дел против коррупционеров, которые сейчас переданы НАБУ в суд», - говорится в сообщении.
Отмечается, что аллею создали в последний день работы парка коррупции, ее высадили детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) совместно с главой антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Экой Ткешелашвили, а также посетители парка.
Читайте также: Киевлян просят воздержаться от купания на пляжах
Напомним, 23 и 24 июня в столице работал парк коррупции, где было обустроено 10 залов, каждый из которых рассказывает свою историю об коррупции в Украине.
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