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Раздел: Общество  
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В Украине стартует электронная регистрация абитуриентов

В Украине стартует электронная регистрация абитуриентовРегистрация продлиться до 25 июля.

В Украине 2 июля стартовала регистрация электронных кабинетов поступающих в вузы, которая продлится до 18 часов 25 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

В инструкции для поступающих содержатся конкретные указания по работе с электронным кабинетом.

В частности, для регистрации абитуриенту нужно будет указать следующую информацию:

адрес электронной почты (она будет логином для входа в кабинет);
пароль и подтверждение пароля – не менее 6 символов;
данные сертификата ВНО: номер (7 цифр), пин-код (4 цифры) и год получения;
данные аттестата о полном общем среднем образовании: серия (2 буквы), номер (8 цифр), средний балл.
В инструкции обращают внимание, что использовать для регистрации нужно ту почту, к которой поступающий имеет доступ и которая не запрещена на территории Украины.

Также абитуриентов просят запоминать указанный пароль.

Отдельно отмечается, что в этом году поступающий должен самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата. Он исчисляется по 12-балльной шкале с округлением до десятых частей. Бал рассчитывается как среднее арифметическое всех указанных в приложении к аттестату оценок (инвариантная часть, вариативная часть, государственная итоговая аттестация). Предметы, по которым сделана запись "освобожден(а)" в общее количество не учитываются.

Если в приложении к аттестату указан средний балл, то обязательно нужно проверить, по правильной ли методике он рассчитан. Если по неправильной, то поступающему нужно самостоятельно вычислить балл по правильной методике и указать его при регистрации.

На сайте ez.osvitavsim.org.ua будет доступен калькулятор для расчета балла.

Также в инструкции есть описание того, как и в каком формате загрузить фото и документы, при необходимости – уменьшить их размер, подать или отменить заявления, определить их приоритетность и тому подобное.

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В случае возникновения проблем с регистрацией нужно обратиться на электронную почту: ez@inforesurs.gov.ua или по телефону (044) 290 18 13.
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 Теги: абитуриенты, регистрация

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Сегодня, 16:12 » Автор: Анна Мартынова
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