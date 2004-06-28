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Раздел: Общество  
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Atlas Weekend в Киеве: появилась карта территории фестиваля

Atlas Weekend в Киеве: появилась карта территории фестиваля3 июля стартует киевский фестиваль Atlas Weekend.

Уже заканчивается монтаж главных сцен. В частности, Main Stage имеет размеры 42 на 28 метров и 16 м в высоту. Конструкция весит 250 тонн — на 50 больше, чем в прошлом году, передает Хроника.инфо ос ссылкой на 112.ua.

Для посетителей мероприятия организаторы опубликовали детальную карту фестивальной территории.

Так, гостей ожидает десять сцен, около 30 разнообразных зон (аттракционы, бассейн, кемпинг, пресс-зона, детская зона, фудкорт, медпункт и др), а также десять баров.

Напомним, Atlas Weekend в этом году будет шестидневным и пройдет с 3 по 8 июля. Принимать фестиваль будет киевский экспоцентр ВДНХ. Какая погода будет во время фестиваля Atlas Weekend в Киеве смотрите по ссылке.

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Первыми в качестве хедлайнеров были объявлены британские электронщики The Chemical Brothers. Кроме того, на фестиваль уже заявлены диджеи Lost Frequencies и Мартин Гаррикс, британский певец Том Оделл, американская певица Лаура Перголицци, более известная под сценическим псевдонимом LP, британская рок-группа Placebo и многие другие. Билеты, как однодневные, так и полный абонемент, можно купить на сайте фестиваля.

Atlas Weekend в Киеве: появилась карта территории фестиваля
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 17:34 » Автор: Анна Мартынова
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