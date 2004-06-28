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Раздел: Общество  
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В Киеве пройдет женский велопарад

В Киеве пройдет женский велопарадВо время парада будут играть джазовые музыканты.

В субботу, 14 июля, в Киеве возле Национальной оперы Украины состоится женский велопарад, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии

«Мы покажем, что поездки на велосипеде возможны в одежде на любой вкус и в любой ситуации - едете вы на деловой обед, встречу с друзьями, на свидание или даже в театр», - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди киевских велосипедистов женщины составляют не более 12-20%. Организаторы делают акцент на том, что участницы велопарада будут ездить по городу в повседневной одежде. Тем самым они хотят не только ввести моду на передвижение на велосипеде по Киеву, но и показать, что двухколесным транспортом удобно пользоваться.

«Обычно, когда речь идет о киевских велосипедистах, стереотипным является представление о ребятах в велоформе или спортивной одежде, женщин среди них до сих пор очень мало. Велопарад девушек дает возможность разорвать имеющиеся шаблоны и доказать, что ваш стиль одежды определяете именно вы, а не ваш велосипед!» — говорят организаторы.

Маршруты:

- Light — 5-6 км — облегченный маршрут для новеньких и тех, кто хочет более спокойного темпа;

- Hard — 10 км — темп быстрее для более опытных велосипедисток.

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Сбор участниц запланирован на 15:00 на площади возле Национальной оперы (ул. Владимирская, 50). Старт — в 16:00. Финиш — около 17:00 на Пейзажной аллее.
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 Теги: Киев, велопарад

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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