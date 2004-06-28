Раздел: Общество
Украинские туристы не могут вылететь из Пальма-де-Майорки
Украинские туристы находятся в аэропорту с 5 часов утра без информации о вылете
Около 160 украинских туристов не могут вылететь в Украину с отдыха в Пальма-де-Майорке. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на информацию одного из туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора Join UP. Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, было перенос рейса, о котором нам сообщили, и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится", - рассказал мужчина. Так, около 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 часов утра и не имеют информации о том, когда будет проведен вылет в Украину.
"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", - отметил турист. Он также рассказал, что представители аэропорта сообщили людям, что "нужно еще подождать, информацию выясняют". При этом в пресс-службе туроператора отметили, что задержка с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка связана с технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.
"Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорке, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь, и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс", - сказала представитель пресс-службы Join UP Екатерина Резниченко и добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона, и отель найти сложно. Резниченко сообщила, что вывозной рейс из Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлен авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нет.
Читайте также: Украинские туристы ринулись в Турцию
Напомним, сегодня украинский туроператор Join UP объявил о сокращении рейсов в Испанию. Как отмечалось, рейсы в Пальма-де-Майорку со 2 июля снимаются полностью.
Около 160 украинских туристов не могут вылететь в Украину с отдыха в Пальма-де-Майорке. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на информацию одного из туристов, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора Join UP. Вылет должен быть через авиакомпанию "Yanair". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, было перенос рейса, о котором нам сообщили, и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится", - рассказал мужчина. Так, около 160 человек, среди которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 часов утра и не имеют информации о том, когда будет проведен вылет в Украину.
"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", - отметил турист. Он также рассказал, что представители аэропорта сообщили людям, что "нужно еще подождать, информацию выясняют". При этом в пресс-службе туроператора отметили, что задержка с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка связана с технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами, которые сейчас на островах.
"Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится ли, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорке, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь, и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс", - сказала представитель пресс-службы Join UP Екатерина Резниченко и добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона, и отель найти сложно. Резниченко сообщила, что вывозной рейс из Пальма-де-Майорки тоже, скорее всего, будет осуществлен авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нет.
Читайте также: Украинские туристы ринулись в Турцию
Напомним, сегодня украинский туроператор Join UP объявил о сокращении рейсов в Испанию. Как отмечалось, рейсы в Пальма-де-Майорку со 2 июля снимаются полностью.
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