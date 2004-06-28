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Раздел: Общество  
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В Киеве ночной троллейбус изменит маршрут

В Киеве ночной троллейбус изменит маршрутБудет изменена работа троллейбусного маршрута №91н.

3 июля изменит работу троллейбус ночного маршрута №91н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Изменения связаны с сезонным регулированием контактной сети на пересечении Керченской площади — бульвара Перова.

В ночь на 3 июля будет изменена работа троллейбусного маршрута №91н. Об этом Информатор узнал из сообщения КП «Киевпастранс».

С 2:20 до 4:20 движение троллейбусов будет организовано по маршруту:

- железнодорожный вокзал «Центральный» — Дарницкая площадь.

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Также мы писали о том, что в Киеве на три недели перестанут ходить трамваи №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
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 Теги: Киев, троллейбус

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Сегодня, 20:46 » Автор: Татьяна Ларина
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