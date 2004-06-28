Раздел: Общество
В Киеве ночной троллейбус изменит маршрут
Будет изменена работа троллейбусного маршрута №91н.
3 июля изменит работу троллейбус ночного маршрута №91н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Изменения связаны с сезонным регулированием контактной сети на пересечении Керченской площади — бульвара Перова.
В ночь на 3 июля будет изменена работа троллейбусного маршрута №91н. Об этом Информатор узнал из сообщения КП «Киевпастранс».
С 2:20 до 4:20 движение троллейбусов будет организовано по маршруту:
- железнодорожный вокзал «Центральный» — Дарницкая площадь.
Читайте также: В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрут
Также мы писали о том, что в Киеве на три недели перестанут ходить трамваи №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
3 июля изменит работу троллейбус ночного маршрута №91н, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Изменения связаны с сезонным регулированием контактной сети на пересечении Керченской площади — бульвара Перова.
В ночь на 3 июля будет изменена работа троллейбусного маршрута №91н. Об этом Информатор узнал из сообщения КП «Киевпастранс».
С 2:20 до 4:20 движение троллейбусов будет организовано по маршруту:
- железнодорожный вокзал «Центральный» — Дарницкая площадь.
Читайте также: В Киеве ночной троллейбус изменит свой маршрут
Также мы писали о том, что в Киеве на три недели перестанут ходить трамваи №1. Изменения связаны с ремонтными работами путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.
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