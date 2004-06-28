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Раздел: Общество  
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Сотни украинцев оказались заблокированы в аэропорту Албании

Сотни украинцев оказались заблокированы в аэропорту АлбанииУкраинцы в албанском аэропорту просят о помощи

Пассажиры перевозчика Bravo Airways заблокированы в зоне контроля без еды и воды. Представителя авиакомпании на месте нет.
Около двух сотен украинских туристов уже сутки не могут вылететь из Албании. Из них около половины – дети, беременные женщины и старики. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Издание цитирует адвоката Татьяну Слымак, которая направила открытое письмо министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

"Перевозчик - Bravo Airways. Представителя авиакомпании нет. Операторы врут о бесконечных переносах рейса, а борт вчера не предоставили вообще. Проводить переговоры не с кем. Почему не подключается МИД? Люди в зоне контроля без еды и воды заблокированы и ограничены в передвижениях. Что нам делать и кому писать теперь?", - отметила в открытом письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину адвокат Татьяна Слымак.

Также заблокированные украинцы выложили видео. На одном из них люди стоят с плакатами о помощи.

"Вот так украинцы не могут освободиться из плена Bravo Airways. Bravo - позор! Они живут в аэропорту вторые сутки", - говорит за кадром мужской голос.

На другом видео люди забирают чемоданы.

"Это сейчас второй круг ада. Снова забираем все чемоданы. Снова идем на регистрацию. Снова сдаем багаж, но сначала все его забираем", - говорит мужчина.

Ранее сегодня сообщалось, что группа украинских туристов также застряла в аэропорту Пальма-де-Майорка.

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Напомним, 29 июня стало известно, что сотни украинских туристов несколько суток находятся в аэропорту Монастир и не могут вылететь из Туниса домой: по их утверждению, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан в Украину.
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 Теги: украинцы, аэропорт

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Сегодня, 22:16 » Автор: Татьяна Ларина
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