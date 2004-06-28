» » Украинцев предупредили о мощной буре
Раздел: Общество  
0

Украинцев предупредили о мощной буре

Украинцев предупредили о мощной буре Важная информация для метеозависимых.

Уже 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

При этом магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 числа, передает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Такие бури могут воздействовать на электросети и системы управления космическими аппаратами. Самая сильная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля.

Медики уверяют, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности.

Им стоит исключать на это время любые действия и события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всяческие эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и пребывать в покое.

Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду

В то же время людям, которые страдают повышенным давлением, вегето-сосудистой дистонией или какими-нибудь другими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, нужно заблаговременно позаботиться и всегда иметь под рукой свои привычные лекарства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: магнитные бури, прогноз

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 09:17 » Автор: Анна Мартынова
     1453
     0

Похожие новости по теме

Украинцев предупредили о мощной магнитной буре Украинцев предупредили о мощной магнитной буре

Важная информация для метеозависимых людей.

Украинцев предупредили о пятидневной магнитной буре Украинцев предупредили о пятидневной магнитной буре

Важная информация для метеозависимых людей.

Украинцев предупредили о сильной магнитной буре Украинцев предупредили о сильной магнитной буре

Пик бури - в середине марта.

Украину накроет магнитная буря: стала известна дата Украину накроет магнитная буря: стала известна дата

Важная информация для метеозависимых.

В ближайшие два дня Украину накроет мощная магнитная буря В ближайшие два дня Украину накроет мощная магнитная буря

Это одна из самых сильных магнитных бурь 2016 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх