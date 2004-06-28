Раздел: Общество
Украинцев предупредили о мощной буре
Важная информация для метеозависимых.
Уже 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
При этом магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 числа, передает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Такие бури могут воздействовать на электросети и системы управления космическими аппаратами. Самая сильная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля.
Медики уверяют, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности.
Им стоит исключать на это время любые действия и события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всяческие эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и пребывать в покое.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
В то же время людям, которые страдают повышенным давлением, вегето-сосудистой дистонией или какими-нибудь другими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, нужно заблаговременно позаботиться и всегда иметь под рукой свои привычные лекарства.
Уже 23 июля Землю накроет магнитная буря класса G1, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
При этом магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22 числа, передает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.
Такие бури могут воздействовать на электросети и системы управления космическими аппаратами. Самая сильная буря в этом году была зафиксирована 20 апреля.
Медики уверяют, что всем метеозависимым людям рекомендуется следить за приближением периодов повышенной геомагнитной активности.
Им стоит исключать на это время любые действия и события, способные привести к стрессам. В это время нужно сократить всяческие эмоциональные и физические нагрузки, отдыхать и пребывать в покое.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
В то же время людям, которые страдают повышенным давлением, вегето-сосудистой дистонией или какими-нибудь другими заболеваниями, связанными с сердечно-сосудистой системой, нужно заблаговременно позаботиться и всегда иметь под рукой свои привычные лекарства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1453
0
Также советуем посмотреть
- В зоне ООС ранили украинского бойца
- Впереди – много хорошего, и выборы переживем
- Пора худеть: упитанный кот свалился с камина и стал звездой Сети
- Смешные доказательства того, что быть девушкой – задача не из простых
- Тайная жизнь домашних питомцев в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что медики – те еще юмористы
- Начните неделю с улыбки: подборка свежих анекдотов
- Забавный «призрак» стал звездой Instagram
- «Злые» собаки, способные лишь рассмешить
- «Бассейн заливали»: боевики насмешили Сеть новыми фейком
- Є залежність між продовженням санкцій і падінням рейтингу Путіна
- Прикол дня: Трамп одарил невесту поцелуем, ворвавшись на чужую свадьбу
- На що мають право українці
- Пронесло: женщина проснулась в морге после ДТП
- На почве ненависти. Первые «звоночки»
- Не поместившегося в машине Ким Чен Ына высмеяли в Сети
- МВФ – США: Украина между двух огней
- О нытье по-украински
- Оголившего ноги Роналду высмеяли в соцсетях
- Чемпионат отлично показывает, что значит закон в России
- Сторожевые коты: Сеть насмешила фотка, сделанная во Львове
- Как дончан «освободили от хунты»
- В Индии резвящиеся "призраки" угодили на камеру
- Эхо прошедшей войны
- Самые известные случаи появления «НЛО» в Украине
- Про акт відновлення української держави
- И смех, и грех: ребенок умудрился «посидеть в Интернете» на 200 тысяч
- Эти люди должны попасть в «список Магнитского»
- Украине уходить из ПАСЕ нелогично
- Сутки в зоне ООС: боевики продолжают обстрелы, несмотря на перемирие
Оставьте свой комментарий