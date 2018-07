Atlas Weekend 2018: появилась полная программа фестиваля

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend стартует в Киеве 3 июля. Организаторы фестиваля подготовили шоу с участием зарубежных музыкантов – за 6 дней на семи сценах выступят более 200 артистов. Отметим, что хедлайнерами события станут певица LP, также в столицу приедут выступить британский дуэт The Chemical Brothers, а также один из популярнейших диджеев мира Martin Garrix, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua Среди участников еще – Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Tom Odell, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5'nizza и DakhaBrakha.Отметим, что первый фестивальный день будет бесплатным. Программа фестиваля выглядит так:TayannaСКАЙМария ЧайковскаяБіла ВежаKozak SystemГражданин ТопинамбурФеликс ШиндерThe HypnotunesKira MazurKARNALETAYMartin GarrixTom OdellSkilletLost FrequenciesEpica5’nizzaЛисти NPanivalkovaЕлизиумLPNothing But ThievesKreatorWhoMadeWhoBetraying the MartyrsPianoБойVivienne MortAnimal ДжаZKadnayПорнофильмыMorphine SufferingTequilajazzzАННАEskimo CallboyKadebostanyСергей БабкинДахаБрахаMujuiceThe GitasDakh DaughtersПасошOy Sound SystemYEYOThe Chemical BrothersБумбоксO.TorvaldЛунаПошлая МоллиКровостокАртем ПивоваромYanixНейромонах ФеофанДай Дарогу!YARMAKBrunettes Shoot BlondesLacuna CoilАнтитілаЛСПFaceLounaКурган и AgregatWilwaysНервыОдин в каноеBAHROMAСансараGIGA1