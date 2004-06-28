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Раздел: Общество  
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Atlas Weekend 2018: появилась полная программа фестиваля

Выступят десятки знаменитых исполнителей.

Один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины Atlas Weekend стартует в Киеве 3 июля. Организаторы фестиваля подготовили шоу с участием зарубежных музыкантов – за 6 дней на семи сценах выступят более 200 артистов. Отметим, что хедлайнерами события станут певица LP, также в столицу приедут выступить британский дуэт The Chemical Brothers, а также один из популярнейших диджеев мира Martin Garrix, передает Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Среди участников еще – Nothing But Thieves, Skillet, Lost Frequencies, Tom Odell, Kadebostany, EPICA, Бумбокс, Pianoбой, 5'nizza и DakhaBrakha.

Отметим, что первый фестивальный день будет бесплатным. Программа фестиваля выглядит так:

3 июля – День украинской музыки (вход свободный)

Tayanna
СКАЙ
Мария Чайковская
Біла Вежа
Kozak System
Гражданин Топинамбур
Феликс Шиндер
The Hypnotunes
Kira Mazur
KARNA
LETAY

4 июля

Martin Garrix
Tom Odell
Skillet
Lost Frequencies
Epica
5’nizza
Листи N
Panivalkova
Елизиум

5 июля

LP
Nothing But Thieves
Kreator
WhoMadeWho
Betraying the Martyrs
PianoБой
Vivienne Mort
Animal ДжаZ
Kadnay
Порнофильмы
Morphine Suffering
Tequilajazzz
АННА

6 июля

Eskimo Callboy
Kadebostany
Сергей Бабкин
ДахаБраха
Mujuice
The Gitas
Dakh Daughters
Пасош
Oy Sound System
YEYO

7 июля

The Chemical Brothers
Бумбокс
O.Torvald
Луна
Пошлая Молли
Кровосток
Артем Пивоваром
Yanix
Нейромонах Феофан
Дай Дарогу!
YARMAK
Brunettes Shoot Blondes

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8 июля

Lacuna Coil
Антитіла
ЛСП
Face
Louna
Курган и Agregat
Wilways
Нервы
Один в каное
BAHROMA
Сансара
GIGA1
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 Теги: фестиваль, Atlas Weekend

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Сегодня, 10:59 » Автор: Анна Мартынова
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