В крупных городах Украины с размахом отметят День Нацполиции

Дети смогут покататься на автомобилях патрульных.



4 июля в Украине отмечается День Национальной полиции. В этот день патрульные подготовили для детей интересные мероприятия, передает



Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с офицерами патрульной полиции, примерить и проверить на прочность их снаряжения.



Также отмечается, что в каждом городе запланированы свои сюрпризы.



Так, празднования состоятся в следующих городах:



Киев - 4 июля с 14:00 до 18:00, район Софиевской площади: ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Софиевской);



Ровно - 4 июля с 10:00 до 16:00, площадь Независимости;



Сарны - 4 июля с 10:00 до 16:00, ул. Широкая, Центральная площадь;



Борисполь - 4 июля с 17:00 до 19:00, Киевский шлях, 72, Центральная площадь;



Кропивницкий - 4 июля с 10:00 до 15:00, площадь Героев Майдана;



Хмельницкий - 4 июля с 13:00 до 16:00, сквер им. Тараса Шевченко;



Херсон - 4 июля с 17:00 до 19:00, кинотеатр "Украина" (напротив площади Свободы);



Ужгород - 4 июля с 10:00 до 12:00, площадь Народная, 4;



Краматорск, Славянск - 4 июля с 16:00 до 21:00, гора Карачун;



Кременчуг - 4 июля с 10:00 до 12:00, парк Мира (Автогородок), а также с 15:00 до 17:00 викторина "Профессия - полицейский" в помещении ОО "Пространство Идей", ул. Софиевская, 36;



Тернополь - 5 июля с 11:00 до 13:00, Театральная площадь;



Чернигов - 4 июля с 17:30 до 20:00, ТРЦ Hollywood;



Суммы - 4 июля с 11:00 до 15:00, детский парк "Сказка";



Лисичанск - 4 июля с 17:00 до 19:00, площадь Победы;



Полтава - 4 июля с 10:00 до 12:00, Театральная площадь;



Днепр - 4 июля с 11:00 до 15:00, сквер у Днепропетровской областной госадминистрации (проспект Поля, 1);



Запорожье - 4 июля с 14:00 до 18:00 площадь Фестивальная;



Черновцы - 4 июля с 11:00 до 14:00 Соборная площадь;



Черкассы - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь Б. Хмельницкого (возле дворца культуры "Дружба народов");



Луцк - 4 июля с 12:00 до 14:00 Театральная площадь;



Харьков - 4 июля с 17:00 до 19:00 площадь Свободы;



Львов - 4 июля с 12:00 до 16:00 управления патрульной полиции, ул. Перфецького, 19;



Кривой Рог - 4 июля с 11:00 до 13:00 Арт-Майдан на проспекте Почтовом;



Мариуполь - 4 июля с 16:30 до 19:00 парковка ТЦ "Порт Сити" (Запорожское шоссе, 2);



Винница - 4 июля с 15:00 до 18:30 площадь Европейская (около водонапорной башни);



Житомир - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь им. С. П. Королева;



Одесса - 4 июля с 11:00 до 13:00 парк им. Тараса Шевченко;



Николаев - 4 июля с 14:00 до 17:00 Управление патрульной полиции ул. Новозаводская, 1-б;



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Ивано-Франковск - 4 июля с 13:00 до 16:00, Вечевой майдан;



Буковель - 4 июля с 10:00 до 12:00, детский лагерь "Артек Буковель". Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 4 июля в Украине отмечается День Национальной полиции. В этот день патрульные подготовили для детей интересные мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с офицерами патрульной полиции, примерить и проверить на прочность их снаряжения.Также отмечается, что в каждом городе запланированы свои сюрпризы.Так, празднования состоятся в следующих городах:Киев - 4 июля с 14:00 до 18:00, район Софиевской площади: ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Софиевской);Ровно - 4 июля с 10:00 до 16:00, площадь Независимости;Сарны - 4 июля с 10:00 до 16:00, ул. Широкая, Центральная площадь;Борисполь - 4 июля с 17:00 до 19:00, Киевский шлях, 72, Центральная площадь;Кропивницкий - 4 июля с 10:00 до 15:00, площадь Героев Майдана;Хмельницкий - 4 июля с 13:00 до 16:00, сквер им. Тараса Шевченко;Херсон - 4 июля с 17:00 до 19:00, кинотеатр "Украина" (напротив площади Свободы);Ужгород - 4 июля с 10:00 до 12:00, площадь Народная, 4;Краматорск, Славянск - 4 июля с 16:00 до 21:00, гора Карачун;Кременчуг - 4 июля с 10:00 до 12:00, парк Мира (Автогородок), а также с 15:00 до 17:00 викторина "Профессия - полицейский" в помещении ОО "Пространство Идей", ул. Софиевская, 36;Тернополь - 5 июля с 11:00 до 13:00, Театральная площадь;Чернигов - 4 июля с 17:30 до 20:00, ТРЦ Hollywood;Суммы - 4 июля с 11:00 до 15:00, детский парк "Сказка";Лисичанск - 4 июля с 17:00 до 19:00, площадь Победы;Полтава - 4 июля с 10:00 до 12:00, Театральная площадь;Днепр - 4 июля с 11:00 до 15:00, сквер у Днепропетровской областной госадминистрации (проспект Поля, 1);Запорожье - 4 июля с 14:00 до 18:00 площадь Фестивальная;Черновцы - 4 июля с 11:00 до 14:00 Соборная площадь;Черкассы - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь Б. Хмельницкого (возле дворца культуры "Дружба народов");Луцк - 4 июля с 12:00 до 14:00 Театральная площадь;Харьков - 4 июля с 17:00 до 19:00 площадь Свободы;Львов - 4 июля с 12:00 до 16:00 управления патрульной полиции, ул. Перфецького, 19;Кривой Рог - 4 июля с 11:00 до 13:00 Арт-Майдан на проспекте Почтовом;Мариуполь - 4 июля с 16:30 до 19:00 парковка ТЦ "Порт Сити" (Запорожское шоссе, 2);Винница - 4 июля с 15:00 до 18:30 площадь Европейская (около водонапорной башни);Житомир - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь им. С. П. Королева;Одесса - 4 июля с 11:00 до 13:00 парк им. Тараса Шевченко;Николаев - 4 июля с 14:00 до 17:00 Управление патрульной полиции ул. Новозаводская, 1-б;Ивано-Франковск - 4 июля с 13:00 до 16:00, Вечевой майдан;Буковель - 4 июля с 10:00 до 12:00, детский лагерь "Артек Буковель".



