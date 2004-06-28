Раздел: Общество
В крупных городах Украины с размахом отметят День Нацполиции
Дети смогут покататься на автомобилях патрульных.
4 июля в Украине отмечается День Национальной полиции. В этот день патрульные подготовили для детей интересные мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с офицерами патрульной полиции, примерить и проверить на прочность их снаряжения.
Также отмечается, что в каждом городе запланированы свои сюрпризы.
Так, празднования состоятся в следующих городах:
Киев - 4 июля с 14:00 до 18:00, район Софиевской площади: ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Софиевской);
Ровно - 4 июля с 10:00 до 16:00, площадь Независимости;
Сарны - 4 июля с 10:00 до 16:00, ул. Широкая, Центральная площадь;
Борисполь - 4 июля с 17:00 до 19:00, Киевский шлях, 72, Центральная площадь;
Кропивницкий - 4 июля с 10:00 до 15:00, площадь Героев Майдана;
Хмельницкий - 4 июля с 13:00 до 16:00, сквер им. Тараса Шевченко;
Херсон - 4 июля с 17:00 до 19:00, кинотеатр "Украина" (напротив площади Свободы);
Ужгород - 4 июля с 10:00 до 12:00, площадь Народная, 4;
Краматорск, Славянск - 4 июля с 16:00 до 21:00, гора Карачун;
Кременчуг - 4 июля с 10:00 до 12:00, парк Мира (Автогородок), а также с 15:00 до 17:00 викторина "Профессия - полицейский" в помещении ОО "Пространство Идей", ул. Софиевская, 36;
Тернополь - 5 июля с 11:00 до 13:00, Театральная площадь;
Чернигов - 4 июля с 17:30 до 20:00, ТРЦ Hollywood;
Суммы - 4 июля с 11:00 до 15:00, детский парк "Сказка";
Лисичанск - 4 июля с 17:00 до 19:00, площадь Победы;
Полтава - 4 июля с 10:00 до 12:00, Театральная площадь;
Днепр - 4 июля с 11:00 до 15:00, сквер у Днепропетровской областной госадминистрации (проспект Поля, 1);
Запорожье - 4 июля с 14:00 до 18:00 площадь Фестивальная;
Черновцы - 4 июля с 11:00 до 14:00 Соборная площадь;
Черкассы - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь Б. Хмельницкого (возле дворца культуры "Дружба народов");
Луцк - 4 июля с 12:00 до 14:00 Театральная площадь;
Харьков - 4 июля с 17:00 до 19:00 площадь Свободы;
Львов - 4 июля с 12:00 до 16:00 управления патрульной полиции, ул. Перфецького, 19;
Кривой Рог - 4 июля с 11:00 до 13:00 Арт-Майдан на проспекте Почтовом;
Мариуполь - 4 июля с 16:30 до 19:00 парковка ТЦ "Порт Сити" (Запорожское шоссе, 2);
Винница - 4 июля с 15:00 до 18:30 площадь Европейская (около водонапорной башни);
Житомир - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь им. С. П. Королева;
Одесса - 4 июля с 11:00 до 13:00 парк им. Тараса Шевченко;
Николаев - 4 июля с 14:00 до 17:00 Управление патрульной полиции ул. Новозаводская, 1-б;
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Ивано-Франковск - 4 июля с 13:00 до 16:00, Вечевой майдан;
Буковель - 4 июля с 10:00 до 12:00, детский лагерь "Артек Буковель".
4 июля в Украине отмечается День Национальной полиции. В этот день патрульные подготовили для детей интересные мероприятия, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области, ребенок сможет покататься в настоящем полицейском автомобиле, пообщаться с офицерами патрульной полиции, примерить и проверить на прочность их снаряжения.
Также отмечается, что в каждом городе запланированы свои сюрпризы.
Так, празднования состоятся в следующих городах:
Киев - 4 июля с 14:00 до 18:00, район Софиевской площади: ул. Владимирская (от ул. Ирининской до ул. Софиевской);
Ровно - 4 июля с 10:00 до 16:00, площадь Независимости;
Сарны - 4 июля с 10:00 до 16:00, ул. Широкая, Центральная площадь;
Борисполь - 4 июля с 17:00 до 19:00, Киевский шлях, 72, Центральная площадь;
Кропивницкий - 4 июля с 10:00 до 15:00, площадь Героев Майдана;
Хмельницкий - 4 июля с 13:00 до 16:00, сквер им. Тараса Шевченко;
Херсон - 4 июля с 17:00 до 19:00, кинотеатр "Украина" (напротив площади Свободы);
Ужгород - 4 июля с 10:00 до 12:00, площадь Народная, 4;
Краматорск, Славянск - 4 июля с 16:00 до 21:00, гора Карачун;
Кременчуг - 4 июля с 10:00 до 12:00, парк Мира (Автогородок), а также с 15:00 до 17:00 викторина "Профессия - полицейский" в помещении ОО "Пространство Идей", ул. Софиевская, 36;
Тернополь - 5 июля с 11:00 до 13:00, Театральная площадь;
Чернигов - 4 июля с 17:30 до 20:00, ТРЦ Hollywood;
Суммы - 4 июля с 11:00 до 15:00, детский парк "Сказка";
Лисичанск - 4 июля с 17:00 до 19:00, площадь Победы;
Полтава - 4 июля с 10:00 до 12:00, Театральная площадь;
Днепр - 4 июля с 11:00 до 15:00, сквер у Днепропетровской областной госадминистрации (проспект Поля, 1);
Запорожье - 4 июля с 14:00 до 18:00 площадь Фестивальная;
Черновцы - 4 июля с 11:00 до 14:00 Соборная площадь;
Черкассы - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь Б. Хмельницкого (возле дворца культуры "Дружба народов");
Луцк - 4 июля с 12:00 до 14:00 Театральная площадь;
Харьков - 4 июля с 17:00 до 19:00 площадь Свободы;
Львов - 4 июля с 12:00 до 16:00 управления патрульной полиции, ул. Перфецького, 19;
Кривой Рог - 4 июля с 11:00 до 13:00 Арт-Майдан на проспекте Почтовом;
Мариуполь - 4 июля с 16:30 до 19:00 парковка ТЦ "Порт Сити" (Запорожское шоссе, 2);
Винница - 4 июля с 15:00 до 18:30 площадь Европейская (около водонапорной башни);
Житомир - 4 июля с 11:00 до 15:00 площадь им. С. П. Королева;
Одесса - 4 июля с 11:00 до 13:00 парк им. Тараса Шевченко;
Николаев - 4 июля с 14:00 до 17:00 Управление патрульной полиции ул. Новозаводская, 1-б;
Читайте также: Самые красивые в мире розовые озера. Фото
Ивано-Франковск - 4 июля с 13:00 до 16:00, Вечевой майдан;
Буковель - 4 июля с 10:00 до 12:00, детский лагерь "Артек Буковель".
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