Раздел: Общество
Киевлян приглашают пройти бесплатный тест на ВИЧ
Анализы можно сдать до 29 августа.
В Днепровском районе столицы будут проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование в специально оборудованном медицинском автотранспорте или стационарных пунктах», - говорится в сообщении.
Предоставление конфиденциальных, добровольных и качественных услуг будет происходить подготовленными специалистами из числа врачей, психологов и медицинских сестер Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.
График выездных тестирования
07.07.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;
04.08.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;
14.07.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;
11.08.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;
Читайте также: В Одессе ликвидировали популярный пляж
15.08.2018 р. - Бул. Перова, ТЦ «Квадрат»;
29.08.2018 р. - Ул. Алматинская, 109;
В Днепровском районе столицы будут проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование в специально оборудованном медицинском автотранспорте или стационарных пунктах», - говорится в сообщении.
Предоставление конфиденциальных, добровольных и качественных услуг будет происходить подготовленными специалистами из числа врачей, психологов и медицинских сестер Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.
График выездных тестирования
07.07.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;
04.08.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;
14.07.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;
11.08.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;
Читайте также: В Одессе ликвидировали популярный пляж
15.08.2018 р. - Бул. Перова, ТЦ «Квадрат»;
29.08.2018 р. - Ул. Алматинская, 109;
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