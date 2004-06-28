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Раздел: Общество  
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Киевлян приглашают пройти бесплатный тест на ВИЧ

Киевлян приглашают пройти бесплатный тест на ВИЧАнализы можно сдать до 29 августа.

В Днепровском районе столицы будут проводить тестирование на ВИЧ-инфекцию с применением экспресс-тестов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Киевляне и гости столицы смогут бесплатно пройти тестирование в специально оборудованном медицинском автотранспорте или стационарных пунктах», - говорится в сообщении.

Предоставление конфиденциальных, добровольных и качественных услуг будет происходить подготовленными специалистами из числа врачей, психологов и медицинских сестер Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

График выездных тестирования

07.07.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;

04.08.2018 р. - Труханов остров, площадка возле пешеходного моста;

14.07.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;

11.08.2018 р. - Ст. метро «Гидропарк», площадка за Венецианским мостом;

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15.08.2018 р. - Бул. Перова, ТЦ «Квадрат»;

29.08.2018 р. - Ул. Алматинская, 109;
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 Теги: Киев, ВИЧ

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Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
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