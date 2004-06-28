» » В Киеве День Днепра отметят традиционным заплывом
Раздел: Общество  
+1

В Киеве День Днепра отметят традиционным заплывом

В Киеве День Днепра отметят традиционным заплывомЗаплыв пройдет 7 июля.

Вскоре в центре столицы проведут Исторический заплыв через Днепр, передает Хроника.инфо со ссылкой на 44.ua.

Заплыв стартует 7 июля на Почтовой площади. Он станет составляющей ежегодного Дня Днепра. Организаторы планируют популяризировать бережное отношение к главной реке Украины.

Читайте также: На Кавказе самка оленя заставила волка убегать, поджав хвост

Заплыв стартует на Трухановом острове, участники будут двигаться к набережной возле Почтовой площади. Принять участие смогут все желающие, возрастных критериев в программе нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Днепр

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
     280
     0

Похожие новости по теме

Чиновники решили судьбу ТЦ на Почтовой площади в Киеве Чиновники решили судьбу ТЦ на Почтовой площади в Киеве

Решение приняли в первом чтении

В Киеве прошел заплыв на надувных уточках: обнародованы яркие фото В Киеве прошел заплыв на надувных уточках: обнародованы яркие фото

В столице состоялся фановый забег "Duck Run 2017".

Евровидение-2017: в столице стартует Фестиваль караоке Евровидение-2017: в столице стартует Фестиваль караоке

Во главе жюри будет Руслана Лыжичко.

В Киеве к Евровидению запустят речные трамваи В Киеве к Евровидению запустят речные трамваи

Речной трамвай должен начать курсировать в начале мая.

Киевляне с размахом отметят День Независимости Киевляне с размахом отметят День Независимости

Как и где будут праздновать жители столицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх