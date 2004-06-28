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Раздел: Общество  
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В Киеве на нескольких улицах не будет воды: адреса

В Киеве на нескольких улицах не будет воды: адресаЭто связано с ремонтом систем водоснабжения.

В Киеве временно отключат водоснабжение на нескольких улицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Для надежной работы систем водоснабжения работники «Киевводоканала» проведут ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов:

4 июля с 22.00 до 07.00 5 июля - ул. Чешская, 1, 3; ул. И. Кудри, 22, 22-А; бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (жил/дом);
5 июля с 09.30 до 24.00 - ул. Рокоссовского, 10; ул. Кондратюка, 4 (жил/дом);
5 июля с 10.00 до 18.00 - ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (жил./дом); ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (жил./дом);
6 июля с 09.00 до 21.00 - ул. Залесная, 1/72-17, 2-26 (ч/дом); ул. Планерная, 12-38/27, 11-41 (ч/дом); ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (ч/дом).

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В пресс-службе компании, благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства. Также горожанам напомнили о необходимости заранее запастись водой.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 17:46 » Автор: Анна Мартынова
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