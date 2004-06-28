В Киеве на нескольких улицах не будет воды: адреса

Это связано с ремонтом систем водоснабжения.



В Киеве временно отключат водоснабжение на нескольких улицах, передает



Для надежной работы систем водоснабжения работники «Киевводоканала» проведут ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов:



4 июля с 22.00 до 07.00 5 июля - ул. Чешская, 1, 3; ул. И. Кудри, 22, 22-А; бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (жил/дом);

5 июля с 09.30 до 24.00 - ул. Рокоссовского, 10; ул. Кондратюка, 4 (жил/дом);

5 июля с 10.00 до 18.00 - ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (жил./дом); ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (жил./дом);

6 июля с 09.00 до 21.00 - ул. Залесная, 1/72-17, 2-26 (ч/дом); ул. Планерная, 12-38/27, 11-41 (ч/дом); ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (ч/дом).



Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника



В пресс-службе компании, благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства. Также горожанам напомнили о необходимости заранее запастись водой.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве временно отключат водоснабжение на нескольких улицах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии Для надежной работы систем водоснабжения работники «Киевводоканала» проведут ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение по ряду адресов:4 июля с 22.00 до 07.00 5 июля - ул. Чешская, 1, 3; ул. И. Кудри, 22, 22-А; бул. Дружбы Народов, 17, 17-А (жил/дом);5 июля с 09.30 до 24.00 - ул. Рокоссовского, 10; ул. Кондратюка, 4 (жил/дом);5 июля с 10.00 до 18.00 - ул. Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14 (жил./дом); ул. Бусловская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А (жил./дом);6 июля с 09.00 до 21.00 - ул. Залесная, 1/72-17, 2-26 (ч/дом); ул. Планерная, 12-38/27, 11-41 (ч/дом); ул. Попельнянская, 25/18, 20, 26/20, 23/21 (ч/дом).В пресс-службе компании, благодарят за понимание и приносят извинения за временные неудобства. Также горожанам напомнили о необходимости заранее запастись водой.



