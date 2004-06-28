Раздел: Общество
Стали известны приметы человека, открывшего стрельбу в Киеве
Преступник особо опасен.
Названы приметы подозреваемого, который смертельно ранил мужчину в центре Киева, и марка его машины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"За совершение преступления, предусмотренного ст 115 УК Украины разыскивается мужчина 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет: черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки. Передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE), изображенном на фото. Мужчина очень опасен, при себе может иметь огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
Читайте также: Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Киеве
В случае обнаружения злоумышленника необходимо сообщить правоохранителям.
Названы приметы подозреваемого, который смертельно ранил мужчину в центре Киева, и марка его машины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"За совершение преступления, предусмотренного ст 115 УК Украины разыскивается мужчина 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет: черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки. Передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE), изображенном на фото. Мужчина очень опасен, при себе может иметь огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.
Читайте также: Стали известны новые подробности жуткого ДТП в Киеве
В случае обнаружения злоумышленника необходимо сообщить правоохранителям.
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