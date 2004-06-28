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Раздел: Общество  
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Стали известны приметы человека, открывшего стрельбу в Киеве

Стали известны приметы человека, открывшего стрельбу в КиевеПреступник особо опасен.

Названы приметы подозреваемого, который смертельно ранил мужчину в центре Киева, и марка его машины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"За совершение преступления, предусмотренного ст 115 УК Украины разыскивается мужчина 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет: черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки. Передвигается на автомобиле Honda (AI4450HE), изображенном на фото. Мужчина очень опасен, при себе может иметь огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

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В случае обнаружения злоумышленника необходимо сообщить правоохранителям.
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 Теги: Киев, стрельба, приметы

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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