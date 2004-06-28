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Раздел: Общество  
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В Киеве в нескольких районах отключат воду

В Киеве в нескольких районах отключат воду Отключения будут проходить с 4 по 6 июля.

В нескольких районах Киева 4-6 июля пройдет отключение холодного водоснабжения, передает Хроника.инфо сос сылкой на obozrevatel.com.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Так, 4 июля с 22 до 7 часов 5 июля воды не будет на ул. Чешской, 1 и 3, ул. Ивана Кудри, 22 и 22 А и бульваре Дружбы Народов, 17-17 А.

5 июля утром с 9:30 и до полуночи отключат проспект Рокоссовского, 10 и улицу Кондратюка, 4.

В тот же день с 10 утра и до 18:00 воду выключат на улице Добролюбова, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14. Это коснется и жилых домов на улице Бусловской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 11-А.

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Завершатся отключения улицей Залесной, 1/72-17, 2-26, улицей Планерной, 12-38/27, 11-41 и Попелянской, 25/18, 20, 26/20, 23/21. Тут водоснабжение прекратится 6 июля с 9 до 21:00.
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 Теги: Киев, вода

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Сегодня, 11:44 » Автор: Анна Мартынова
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