Раздел: Общество
Используют детей: киевлян предупредили о новой схеме мошенников
С ребенком была пожилая пара.
В Соломенском районе Киева женщина чуть не стала жертвой мошеннической схемы, в который был задействован ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Пользовательница соцсети Facebook с никнеймом Nadezhda E-t рассказала, что сидела на лавке рядом с детской площадкой в парке Островского, когда у нее попытался выхватить из рук телефон маленький мальчик. Об этом она написала в группе "Соломенский голос".
"Пока дочь прыгала на аттракционе "Лабиринт", я сидела на лавочке и просматривала статьи в телефоне. И вдруг я вижу руку, которая пытается выдернуть у меня мой мобильный. Я подняла глаза и увидела мальчишку лет 10-12. На мое удивление я услышала фразу: "Тетенька, ну отдай мой телефон". Ребята, я ошалела",― поделилась женщина.
Дальше, по ее словам, она спрятала телефон в сумку, но мальчик все равно просил отдать ей якобы его мобильный и даже попытался выхватить его.
"И вдруг рядом с нами нарисовалась пара немолодых и располагающих к себе индивидуумов. Женщина у меня интеллигентно интересуется, что происходит. Мальчик говорит, что я отняла у него телефон. И тут мужчина начинает мне хамить и грозить вызвать полицию", ― пересказывает ход событий Надежда.
Она говорит, что согласилась на звонок правоохранителям, но мошенники вскоре удалились все втроем.
"Думаю, что это был запасной план, и он просто не отработан. Мальчик банально должен был выхватить у меня мобильный, но у меня привычка придерживать телефон пальцем сверху", ― предположила женщина.
Читайте также: В Киеве в нескольких районах отключат воду
В комментариях к посту его автор отметила, что подошедшие не напоминали своим видом мошенников.
В Соломенском районе Киева женщина чуть не стала жертвой мошеннической схемы, в который был задействован ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Пользовательница соцсети Facebook с никнеймом Nadezhda E-t рассказала, что сидела на лавке рядом с детской площадкой в парке Островского, когда у нее попытался выхватить из рук телефон маленький мальчик. Об этом она написала в группе "Соломенский голос".
"Пока дочь прыгала на аттракционе "Лабиринт", я сидела на лавочке и просматривала статьи в телефоне. И вдруг я вижу руку, которая пытается выдернуть у меня мой мобильный. Я подняла глаза и увидела мальчишку лет 10-12. На мое удивление я услышала фразу: "Тетенька, ну отдай мой телефон". Ребята, я ошалела",― поделилась женщина.
Дальше, по ее словам, она спрятала телефон в сумку, но мальчик все равно просил отдать ей якобы его мобильный и даже попытался выхватить его.
"И вдруг рядом с нами нарисовалась пара немолодых и располагающих к себе индивидуумов. Женщина у меня интеллигентно интересуется, что происходит. Мальчик говорит, что я отняла у него телефон. И тут мужчина начинает мне хамить и грозить вызвать полицию", ― пересказывает ход событий Надежда.
Она говорит, что согласилась на звонок правоохранителям, но мошенники вскоре удалились все втроем.
"Думаю, что это был запасной план, и он просто не отработан. Мальчик банально должен был выхватить у меня мобильный, но у меня привычка придерживать телефон пальцем сверху", ― предположила женщина.
Читайте также: В Киеве в нескольких районах отключат воду
В комментариях к посту его автор отметила, что подошедшие не напоминали своим видом мошенников.
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