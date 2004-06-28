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Раздел: Общество  
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Используют детей: киевлян предупредили о новой схеме мошенников

Используют детей: киевлян предупредили о новой схеме мошенниковС ребенком была пожилая пара.

В Соломенском районе Киева женщина чуть не стала жертвой мошеннической схемы, в который был задействован ребенок, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Пользовательница соцсети Facebook с никнеймом Nadezhda E-t рассказала, что сидела на лавке рядом с детской площадкой в парке Островского, когда у нее попытался выхватить из рук телефон маленький мальчик. Об этом она написала в группе "Соломенский голос".

"Пока дочь прыгала на аттракционе "Лабиринт", я сидела на лавочке и просматривала статьи в телефоне. И вдруг я вижу руку, которая пытается выдернуть у меня мой мобильный. Я подняла глаза и увидела мальчишку лет 10-12. На мое удивление я услышала фразу: "Тетенька, ну отдай мой телефон". Ребята, я ошалела",― поделилась женщина.

Используют детей: киевлян предупредили о новой схеме мошенников


Дальше, по ее словам, она спрятала телефон в сумку, но мальчик все равно просил отдать ей якобы его мобильный и даже попытался выхватить его.

"И вдруг рядом с нами нарисовалась пара немолодых и располагающих к себе индивидуумов. Женщина у меня интеллигентно интересуется, что происходит. Мальчик говорит, что я отняла у него телефон. И тут мужчина начинает мне хамить и грозить вызвать полицию", ― пересказывает ход событий Надежда.

Она говорит, что согласилась на звонок правоохранителям, но мошенники вскоре удалились все втроем.

"Думаю, что это был запасной план, и он просто не отработан. Мальчик банально должен был выхватить у меня мобильный, но у меня привычка придерживать телефон пальцем сверху", ― предположила женщина.

Используют детей: киевлян предупредили о новой схеме мошенников


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В комментариях к посту его автор отметила, что подошедшие не напоминали своим видом мошенников.
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 Теги: Киев, мошенники

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Сегодня, 12:09 » Автор: Анна Мартынова
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