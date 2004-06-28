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Раздел: Общество  
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На Подоле открыли обновленный сквер

На Подоле открыли обновленный скверСквер украсит город.

В столице открыли капитально отремонтированный сквер на площади перед кинотеатром «Октябрь», передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Там полностью обновили тротуары и дорожки, обустроили их декоративной плиткой. В сквере установили и автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора. А также осуществили полную реконструкцию фонтана», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фонтан состоит из чаши диаметром 7 метров и с двух рингов, один из которых поднимает воду на высоту струи 2,5 метра, а второй - на 1,5 метра. Установлено также новую систему фильтрации и обеззараживания воды. Вечером фонтан подсвечен различными цветами.

В сквере установили новые детская и спортивная площадки. Также в жаркие дни здесь будет работать рамка для распыления воды.

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«Здесь можно отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми и в жару посидеть у обновленного фонтана», - подчеркнул мэр столицы Виталий Кличко.
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 Теги: Подол, сквер

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Сегодня, 17:02 » Автор: Анна Мартынова
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