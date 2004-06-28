Раздел: Общество
В Украине придумали военную форму с уникальным эффектом
Форме еще предстоит пройти стадию получения патента.
На Днепропетровщине на конкурсе стартапов был представлен проект новой военной формы с особыми свойствами. Форма при ранении бойца способна быстро остановить кровотечение, благодаря вмонтированным в ткань специальным жгутам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщила Днепропетровская облгосадминистрация, на сегодня уже изготовлена тысяча комплектов инновационной военной формы. Автором проекта является Тарас Балюк, работавший в зоне АТО в качестве медика.
«Видишь проблему — ищешь решение. Так возникла идея военной формы, которая останавливает кровь одним движением», — рассказал Балюк. По его словам, большим плюсом разработки является то, что жгуты невозможно потерять. К тому же раненый боец сможет остановить кровотечение своими силами — посторонняя помощь не требуется.
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Новой форме еще предстоит пройти стадию получения патента и технических испытаний. «Изготовленные экземпляры направили в Минобороны, военные уже тестируют форму», — отметил директор инвестиционно-инновационного центра при Днепропетровской ОГА Александр Коломийцев.
На Днепропетровщине на конкурсе стартапов был представлен проект новой военной формы с особыми свойствами. Форма при ранении бойца способна быстро остановить кровотечение, благодаря вмонтированным в ткань специальным жгутам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
Как сообщила Днепропетровская облгосадминистрация, на сегодня уже изготовлена тысяча комплектов инновационной военной формы. Автором проекта является Тарас Балюк, работавший в зоне АТО в качестве медика.
«Видишь проблему — ищешь решение. Так возникла идея военной формы, которая останавливает кровь одним движением», — рассказал Балюк. По его словам, большим плюсом разработки является то, что жгуты невозможно потерять. К тому же раненый боец сможет остановить кровотечение своими силами — посторонняя помощь не требуется.
Читайте также: На Донбассе замечены террористы, переодетые в украинскую форму нового образца
Новой форме еще предстоит пройти стадию получения патента и технических испытаний. «Изготовленные экземпляры направили в Минобороны, военные уже тестируют форму», — отметил директор инвестиционно-инновационного центра при Днепропетровской ОГА Александр Коломийцев.
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