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Раздел: Общество  
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Жителей Киева предупредили о сильном ветре

Жителей Киева предупредили о сильном ветреКиевлянам рекомендуют плотно закрыть окна.

В Киеве до конца суток, 4 июля, ожидается сильный ветер. Так, в столице ожидаются сильные порывы ветра 15-18 м/с.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Жителям города рекомендуют плотно закрыть окна, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач.

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Ранее в Киеве был установлен новый температурный рекорд - 2 июля была зафиксирована самая низкая температура для этого времени года с 1908 года.
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 Теги: Киев, ветер

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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