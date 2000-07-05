Раздел: Общество
В Тунисе снова застряли украинские туристы
Им придется остаться в чужой стране еще на 3 дня
Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла в среду вылететь домой. Об этом сообщает в Facebook их туроператор Oasis Travel, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его информации, отдых украинцев – 38 из Львова и 10 из Киева – был запланирован до 4 июля, однако им придется остаться в чужой стране еще на 3 дня.
Туроператор заявляет, что покрыл их дополнительное пребывание в отелях Туниса, и обещает обеспечить вылет в Киев в субботу, 7 июля.
"Гостям со Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", – добавил он.
Читайте также: Туристы из России попали в серьезное ДТП в Тунисе
Oasis Travel принес свои извинения за случившееся.
Группа из 48 украинских туристов, отдыхавших в Тунисе, не смогла в среду вылететь домой. Об этом сообщает в Facebook их туроператор Oasis Travel, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его информации, отдых украинцев – 38 из Львова и 10 из Киева – был запланирован до 4 июля, однако им придется остаться в чужой стране еще на 3 дня.
Туроператор заявляет, что покрыл их дополнительное пребывание в отелях Туниса, и обещает обеспечить вылет в Киев в субботу, 7 июля.
"Гостям со Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов", – добавил он.
Читайте также: Туристы из России попали в серьезное ДТП в Тунисе
Oasis Travel принес свои извинения за случившееся.
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