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В Украине утвердили обновленный календарь прививок

В Украине утвердили обновленный календарь прививокКалендарь приведен в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и международной практики.

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный календарь профилактических прививок. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно изменениям, которые уже вступили в силу, от туберкулеза (БЦЖ) детей будут прививать 1 раз - на 3-5 сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй. Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней - гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

Вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Ее можно сделать у семейного врача или педиатра.

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Согласно с рекомендациями ВОЗ и исходя из международной практики, вакцинация по новому календарю поможет уменьшить количество прививок, сохранить больше времени врачей и родителей. По словам Супрун, изменения также уменьшат уровень стресса мам, пап и детей, ведь даже безболезненные уколы не всегда даются легко.

В Украине утвердили обновленный календарь прививок
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 Теги: Украина, прививки

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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