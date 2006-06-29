Раздел: Общество
В Киеве таксисты «взвинтили» цены из-за Atlas Weekend
«Сладкая пора» для таксистов.
5 июня в Киеве прошел второй день фестиваля Atlas Weekend. На этот раз хэдлайнером этого дня стал DJ Martin Garrix, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Основная программа мероприятия заканчивалась в полночь. Журналисты приехали к ВДНГ, чтобы проверить, как жители и гости Киева добираются по домам.
В связи с тем, что станция метро «Выставочный центр» закрывается в 00:06, далеко не все смогли успеть на свой поезд. Когда мы зашли в метро, то никакого ажиотажа не было, зразу же за нами закрылись двери в метро. Давки на турникетах и очередей в кассах не было. Только те, кто еще не знал, что станция метро уже закрыта, пытались добежать, спотыкаясь на ступеньках, и стремительно двигались по проложенному маршруту. В итоге вместо трансфера домой их ждали закрытые двери. Именно в этот момент настала «сладкая пора» для таксистов.
Уехать можно было в любую точку города, не ожидая машины, однако цена мало кого привлекала, а еще больше — отталкивала. Мы притворились посетителями фестиваля и решили узнать, сколько будет стоить проезд от ВДНГ до офиса на Бессарабской площади.
«БОМБИЛЫ»
«Бомбилы» или «бордюрщики» — таксисты, которые идут в ва-банк. Они не стесняются назвать ту цену, за которую они поедут. Им не нужны службы такси и прочие навороты. Шашку на крышу, поближе к локации массового мероприятия — и погнали.
Как только мы приблизились к парковке, нам со всех сторон начали задавать один и тот же вопрос: «Такси надо?». Самый дешевый проезд по маршруту от фестиваля до Бессарабки обошелся бы в 300 гривен, в основном цена везде была одна — 400 гривен. Отметим, что при попытке скинуть цену мы получали отказ. Для сравнения: на Позняки прибивщики «бордюрщики» соглашались ехать также за 400 гривен. Ответ, почему одинаковая сумма на разные расстояния — нам получить не удалось.
UBER
В современном мире гаджетов многие уже обленились звонить по телефону и пользуются приложениями для вызова такси. Одним из самых популярных сервисов на сегодняшний день является Uber.
Проложив маршрут до Бессарабки, мобильное приложение указало стоимость около 175 гривен. Такая цена была указана с отметкой «Очень высокий спрос». Также мы проверили стоимость проезда на Позняки. В том направлении в полночь можно было уехать за 236 гривен.
Спустя пять часов мы решили проверить стоимость, когда снизился спрос. Итак, от ВДНГ до Бессарабского рынка без фестиваля можно проехать примерно за 97 гривен, а добраться до Позняков за 110 гривен. Цена в два раза ниже, чем была на момент окончания фестивального дня.
Высокий спрос в полночь — 173 гривны до Бессарабки и 236 на Позняки
Спустя 5 часов от ВДНХ до Бессарабской площади — около 90 гривен, а на Позняки -110
ПОПУЛЯРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ В КИЕВЕ
Чтобы проверить все способы, мы позвонили в одну из крупных служб такси. Маршрут остался прежний, и чтобы доехать до офиса, нам бы пришлось заплатить 120 гривен. Утром, когда солнце начало подниматься из-за горизонта, стоимость проезда до Бессарабского рынка составила 100 гривен. Правда есть маленький нюанс: ночью к нам бы вряд ли приехала эта служба, ведь можно заработать на прибивке.
ВЫВОД
Чтобы не тратить деньги на такси, можно приехать на метро, но до него нужно еще добежать и успеть до закрытия станции, ведь продлевать работу подземки будут в ночь с 8 на 9 июля. Также нужно не забывать и про наземный транспорт. Маршрутки, автобусы и троллейбусы ездят, как и ранее. Или можно приехать на своей машине, но возникает сложность с парковкой и употреблять спиртное на массовом мероприятии не получится, так как за вождение в нетрезвом состоянии можно попасть на кругленькую сумму штрафа и лишение прав.
Напомним, во вторник, 3 июля, в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend. В первый день феста публику зажигал Олег Винник и другие украинские исполнители.
Читайте также: Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены
Напомним, масштабные мероприятия не первый раз становятся поводом для дополнительного заработка многих жителей Киева. В стороне не остаютчя и таксисты столицы. В связи проведением финала Лиги Чемпионов в Киев прибыло много тысяч иностранцев из разных уголков Европы. Местные таксисты быстро определились с «хлебными» местами и заняли их в ожидании «жирного» клиента.
5 июня в Киеве прошел второй день фестиваля Atlas Weekend. На этот раз хэдлайнером этого дня стал DJ Martin Garrix, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua
Основная программа мероприятия заканчивалась в полночь. Журналисты приехали к ВДНГ, чтобы проверить, как жители и гости Киева добираются по домам.
В связи с тем, что станция метро «Выставочный центр» закрывается в 00:06, далеко не все смогли успеть на свой поезд. Когда мы зашли в метро, то никакого ажиотажа не было, зразу же за нами закрылись двери в метро. Давки на турникетах и очередей в кассах не было. Только те, кто еще не знал, что станция метро уже закрыта, пытались добежать, спотыкаясь на ступеньках, и стремительно двигались по проложенному маршруту. В итоге вместо трансфера домой их ждали закрытые двери. Именно в этот момент настала «сладкая пора» для таксистов.
Уехать можно было в любую точку города, не ожидая машины, однако цена мало кого привлекала, а еще больше — отталкивала. Мы притворились посетителями фестиваля и решили узнать, сколько будет стоить проезд от ВДНГ до офиса на Бессарабской площади.
«БОМБИЛЫ»
«Бомбилы» или «бордюрщики» — таксисты, которые идут в ва-банк. Они не стесняются назвать ту цену, за которую они поедут. Им не нужны службы такси и прочие навороты. Шашку на крышу, поближе к локации массового мероприятия — и погнали.
Как только мы приблизились к парковке, нам со всех сторон начали задавать один и тот же вопрос: «Такси надо?». Самый дешевый проезд по маршруту от фестиваля до Бессарабки обошелся бы в 300 гривен, в основном цена везде была одна — 400 гривен. Отметим, что при попытке скинуть цену мы получали отказ. Для сравнения: на Позняки прибивщики «бордюрщики» соглашались ехать также за 400 гривен. Ответ, почему одинаковая сумма на разные расстояния — нам получить не удалось.
UBER
В современном мире гаджетов многие уже обленились звонить по телефону и пользуются приложениями для вызова такси. Одним из самых популярных сервисов на сегодняшний день является Uber.
Проложив маршрут до Бессарабки, мобильное приложение указало стоимость около 175 гривен. Такая цена была указана с отметкой «Очень высокий спрос». Также мы проверили стоимость проезда на Позняки. В том направлении в полночь можно было уехать за 236 гривен.
Спустя пять часов мы решили проверить стоимость, когда снизился спрос. Итак, от ВДНГ до Бессарабского рынка без фестиваля можно проехать примерно за 97 гривен, а добраться до Позняков за 110 гривен. Цена в два раза ниже, чем была на момент окончания фестивального дня.
Высокий спрос в полночь — 173 гривны до Бессарабки и 236 на Позняки
Спустя 5 часов от ВДНХ до Бессарабской площади — около 90 гривен, а на Позняки -110
ПОПУЛЯРНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ В КИЕВЕ
Чтобы проверить все способы, мы позвонили в одну из крупных служб такси. Маршрут остался прежний, и чтобы доехать до офиса, нам бы пришлось заплатить 120 гривен. Утром, когда солнце начало подниматься из-за горизонта, стоимость проезда до Бессарабского рынка составила 100 гривен. Правда есть маленький нюанс: ночью к нам бы вряд ли приехала эта служба, ведь можно заработать на прибивке.
ВЫВОД
Чтобы не тратить деньги на такси, можно приехать на метро, но до него нужно еще добежать и успеть до закрытия станции, ведь продлевать работу подземки будут в ночь с 8 на 9 июля. Также нужно не забывать и про наземный транспорт. Маршрутки, автобусы и троллейбусы ездят, как и ранее. Или можно приехать на своей машине, но возникает сложность с парковкой и употреблять спиртное на массовом мероприятии не получится, так как за вождение в нетрезвом состоянии можно попасть на кругленькую сумму штрафа и лишение прав.
Напомним, во вторник, 3 июля, в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend. В первый день феста публику зажигал Олег Винник и другие украинские исполнители.
Читайте также: Киевские таксисты рекордно "взвинтили" цены
Напомним, масштабные мероприятия не первый раз становятся поводом для дополнительного заработка многих жителей Киева. В стороне не остаютчя и таксисты столицы. В связи проведением финала Лиги Чемпионов в Киев прибыло много тысяч иностранцев из разных уголков Европы. Местные таксисты быстро определились с «хлебными» местами и заняли их в ожидании «жирного» клиента.
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