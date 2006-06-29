Раздел: Общество
В Киеве приходит в упадок популярный парк
Макеты в парке нуждаются в ремонте.
Столичный парк «Киев в миниатюре», который расположенный на территории Гидропарка постепенно приходит в упадок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На некоторых церквях отсутствуют кресты, плитка под макетами разрушилась, да и сами макеты покосились, некоторые из них вообще напоминают Пизанскую башню», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке площадью 1,8 га выставлены модели архитектурных объектов Киева, выполненные в масштабе 1:33. Кроме макетов киевских зданий, здесь есть еще и макеты достопримечательностей других городов страны. Парк был открыт в 2006 году.
Вход в парк для взрослых стоит 50 гривен, но некоторые макеты пострадали от осадков и выглядят достаточно мрачно.
Читайте также: В Киеве открыли отреставрированный парк «Отрадный»
Известно, что стоимость одного макета среднего размера сопоставима со стоимостью импортного автомобиля, что составляет до $15 000-20 000.
Столичный парк «Киев в миниатюре», который расположенный на территории Гидропарка постепенно приходит в упадок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«На некоторых церквях отсутствуют кресты, плитка под макетами разрушилась, да и сами макеты покосились, некоторые из них вообще напоминают Пизанскую башню», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в парке площадью 1,8 га выставлены модели архитектурных объектов Киева, выполненные в масштабе 1:33. Кроме макетов киевских зданий, здесь есть еще и макеты достопримечательностей других городов страны. Парк был открыт в 2006 году.
Вход в парк для взрослых стоит 50 гривен, но некоторые макеты пострадали от осадков и выглядят достаточно мрачно.
Читайте также: В Киеве открыли отреставрированный парк «Отрадный»
Известно, что стоимость одного макета среднего размера сопоставима со стоимостью импортного автомобиля, что составляет до $15 000-20 000.
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