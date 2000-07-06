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Раздел: Общество  
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В Киеве пропал без вести пожилой мужчина

В Киеве пропал без вести пожилой мужчинаМужчина пропал 2 июля

В Киеве ищут Левуся Павла Ивановича 1943 года рождения, который пропал 2 июля. В последний раз его видели в Голосеевском парке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Павел Левусь вышел из дома по адресу Харьковское шоссе, 61. Как сообщили родственники пропавшего, он мог пойти гулять в парк Партизанской славы. Также есть информация, что его видели в Голосеевском парке. Об этом Информатор узнал от родственников Павла.

Был одет: темно-зеленый свитер, темные джинсы и коричневые босоножки.

Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, на животе длинный шрам от операции, сильно сутулится и плохо слышит. На вид — около 70 лет.

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Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: (066) 981 2894 — Любовь Дмитриевна (жена); (050) 078 8996, (093) 338 6556 — Дмитрий (сын).
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 Теги: Киев, мужчина

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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