Раздел: Общество
В Киеве пропал без вести пожилой мужчина
Мужчина пропал 2 июля
В Киеве ищут Левуся Павла Ивановича 1943 года рождения, который пропал 2 июля. В последний раз его видели в Голосеевском парке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Павел Левусь вышел из дома по адресу Харьковское шоссе, 61. Как сообщили родственники пропавшего, он мог пойти гулять в парк Партизанской славы. Также есть информация, что его видели в Голосеевском парке. Об этом Информатор узнал от родственников Павла.
Был одет: темно-зеленый свитер, темные джинсы и коричневые босоножки.
Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, на животе длинный шрам от операции, сильно сутулится и плохо слышит. На вид — около 70 лет.
Читайте также: ЧП в Киеве: пожилой мужчина пропал без вести
Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: (066) 981 2894 — Любовь Дмитриевна (жена); (050) 078 8996, (093) 338 6556 — Дмитрий (сын).
В Киеве ищут Левуся Павла Ивановича 1943 года рождения, который пропал 2 июля. В последний раз его видели в Голосеевском парке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Павел Левусь вышел из дома по адресу Харьковское шоссе, 61. Как сообщили родственники пропавшего, он мог пойти гулять в парк Партизанской славы. Также есть информация, что его видели в Голосеевском парке. Об этом Информатор узнал от родственников Павла.
Был одет: темно-зеленый свитер, темные джинсы и коричневые босоножки.
Приметы: среднего роста, худощавого телосложения, на животе длинный шрам от операции, сильно сутулится и плохо слышит. На вид — около 70 лет.
Читайте также: ЧП в Киеве: пожилой мужчина пропал без вести
Любую информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефонам: (066) 981 2894 — Любовь Дмитриевна (жена); (050) 078 8996, (093) 338 6556 — Дмитрий (сын).
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