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В Сети опубликовали новые пустынные фото из Крыма

В Сети опубликовали новые пустынные фото из КрымаТуристы забыли дорогу

В сети показали фото пустой Лисьей бухты в оккупированном Россией Крыму, которая некогда была популярна среди отдыхающих, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что Лисья бухта, - залив Черного моря, который находится между горными массивами Кара-Даг и Меганом. Его побережье между поселками Прибрежное и Курортное малообжито, и там часто отдыхали натуристы, неформалы и хиппи.

С каждым новым сезоном Лисья бухта выглядит все более пустынной, хоть в этом году некоторые туристы и разбили лагерь в небольшой рощице неподалеку от пляжа.

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Стоит заметить, что без большого числа туристов зимними штормами с пляжа выбило весь мусор, и сейчас Лисья бухта поражает своей чистотой.

В Сети опубликовали новые пустынные фото из Крыма
В Сети опубликовали новые пустынные фото из Крыма
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 Теги: Крым, пляж

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Сегодня, 06:22 » Автор: Татьяна Ларина
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