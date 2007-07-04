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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение на одной из улиц

В Киеве ограничат движение на одной из улицБудут проводить ремонтные работы.

В пятницу, 6 июля, в столице Украины частично ограничат движение автомобильного транспорта по улице Рыбной, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом в Facebook сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"6 июля с 09:00 ч до 17:00 час в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Рыбной будет частично ограничено движение транспорта", - предупредили водителей.

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Департамент попросил всех участников дородного движения с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 09:08 » Автор: Анна Мартынова
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