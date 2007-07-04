В Киеве из-за ДТП остановилось движение на мостах через Днепр

Пробок нет только на Дарницком мосту.



Одновременно несколько аварий практически на всех мостах через Днепр произошли в Киеве в пятницу, 6 июля. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, передает



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Движение между берегами столицы практически остановилось. Сказано, что особенно тяжелое положение на мостах Южный и Патона. Фактически две стороны столицы на данный момент связывает только Дарницкий мост.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одновременно несколько аварий практически на всех мостах через Днепр произошли в Киеве в пятницу, 6 июля. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua Движение между берегами столицы практически остановилось. Сказано, что особенно тяжелое положение на мостах Южный и Патона. Фактически две стороны столицы на данный момент связывает только Дарницкий мост.



