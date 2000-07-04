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Раздел: Общество  
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В Киеве снесут заселенную новостройку

В Киеве снесут заселенную новостройку Застройщик заверяет, что документы – в порядке.

В Киеве столичный суд разрешил снести многоэтажку, в которой живут люди. Участок выделяли под школу, застройщик оформил на нее право собственности и построил рядом жилой комплекс, фактически, взяв владельцев квартир в заложники, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сотни детей из столичного микрорайона должны были ходить в эту школу. Но уже 10 лет на этом месте – заброшенная стройка. Ее обнесли забором, а вместо школы в ста метрах – выросла многоэтажка

Все началось, когда киевский горсовет выделил участок под школу и передал районной администрации почти три гектара земли. Та заключила договор с подрядчиком и поручила школу достроить. Но компания оформила в тогдашнем БТИ право собственности на стройку и продала ее вместе с землей. Покупатель участка решил строить вовсе не школу, а жилой комплекс.

Но месяц назад суд обязал застройщика дом снести. Несмотря на это работы идут полным ходом. Квартиры продают. В отделе продаж успокаивают – сносить дом никто не будет.

Полностью заселили уже две секции из четырех, но их до сих пор не подключили к городским коммуникациям. Воду и свет получают от стройки рядом.

Застройщик заверяет: документы – в порядке. Но показать их отказывается, до апелляции. Новость о сносе дома возмутила и его жильцов. Они тоже намерены оспаривать это решение суда.

В столице 60 проблемных многоэтажек, говорят в Киевсовете. При выборе квартиры юристы советуют сравнивать целевое назначение земли в документах застройщика с тем, что указано в земельном кадастре. Следующий шаг – проверка самого застройщика. И не стоит скупиться на консультации юриста.

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В Киеве уже грозили снести недострой. Но он стоит до сих пор. Мало верится, что застройщик сам демонтирует уже заселенный дом. Жильцы обещают: лягут под бульдозер, но сноса не допустят .

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 Теги: Киев, новостройка

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Сегодня, 12:14 » Автор: Анна Мартынова
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