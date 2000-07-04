В Киеве на двух проспектах обустроят парковки

Их обустроят на проспектах Соборности и Леся Курбаса.



В Киеве выставят на аукцион еще две площадки под обустройство и эксплуатацию парковочных мест, передает



Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.



В частности, КП «Киевтранспарксервис» объявляет аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для платной парковки транспортных средств по адресам: проспект Соборности, 15 и проспект Леся Курбаса, 8.



Стартовая стоимость первой площадки, на просп. Соборности, 15 (проспект Воссоединения) составляет 4535 грн. Площадка относится к третьей парковочной зоне и предусматривает создание 15 машиномест, в том числе, два специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Предложения принимаются до 11 июля, аукцион состоится 12 июля.



Второй лот, на просп. Леся Курбаса, 8 выставляется за 64 800 гривен. Площадка также относится к третьей парковочной зоне, здесь планируют обустроить 44 машиноместа, в том числе четыре специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Аукцион состоится 10 июля этого года.



Срок эксплуатации фиксированных мест для парковки на обоих отведенных площадках для парковки - 1 год.



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«Мы начали беспрецедентную практику продажи права обустройства парковочных площадок, и уже продали такое право на двух локациях. Таким образом власти подтверждают свое желание навести порядок в парковочном пространстве столицы, причем как в центральной части города, так и в отдаленных районах», - отметил Давтян. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве выставят на аукцион еще две площадки под обустройство и эксплуатацию парковочных мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.В частности, КП «Киевтранспарксервис» объявляет аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для платной парковки транспортных средств по адресам: проспект Соборности, 15 и проспект Леся Курбаса, 8.Стартовая стоимость первой площадки, на просп. Соборности, 15 (проспект Воссоединения) составляет 4535 грн. Площадка относится к третьей парковочной зоне и предусматривает создание 15 машиномест, в том числе, два специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Предложения принимаются до 11 июля, аукцион состоится 12 июля.Второй лот, на просп. Леся Курбаса, 8 выставляется за 64 800 гривен. Площадка также относится к третьей парковочной зоне, здесь планируют обустроить 44 машиноместа, в том числе четыре специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Аукцион состоится 10 июля этого года.Срок эксплуатации фиксированных мест для парковки на обоих отведенных площадках для парковки - 1 год.«Мы начали беспрецедентную практику продажи права обустройства парковочных площадок, и уже продали такое право на двух локациях. Таким образом власти подтверждают свое желание навести порядок в парковочном пространстве столицы, причем как в центральной части города, так и в отдаленных районах», - отметил Давтян.



