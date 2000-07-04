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Раздел: Общество  
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В Киеве на двух проспектах обустроят парковки

В Киеве на двух проспектах обустроят парковкиИх обустроят на проспектах Соборности и Леся Курбаса.

В Киеве выставят на аукцион еще две площадки под обустройство и эксплуатацию парковочных мест, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigkiev.com.ua.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

В частности, КП «Киевтранспарксервис» объявляет аукцион на право обустройства и эксплуатации парковочных площадок для платной парковки транспортных средств по адресам: проспект Соборности, 15 и проспект Леся Курбаса, 8.

Стартовая стоимость первой площадки, на просп. Соборности, 15 (проспект Воссоединения) составляет 4535 грн. Площадка относится к третьей парковочной зоне и предусматривает создание 15 машиномест, в том числе, два специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Предложения принимаются до 11 июля, аукцион состоится 12 июля.

Второй лот, на просп. Леся Курбаса, 8 выставляется за 64 800 гривен. Площадка также относится к третьей парковочной зоне, здесь планируют обустроить 44 машиноместа, в том числе четыре специальных места для бесплатной парковки транспортных средств, перевозящих лиц с инвалидностью. Аукцион состоится 10 июля этого года.

Срок эксплуатации фиксированных мест для парковки на обоих отведенных площадках для парковки - 1 год.

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«Мы начали беспрецедентную практику продажи права обустройства парковочных площадок, и уже продали такое право на двух локациях. Таким образом власти подтверждают свое желание навести порядок в парковочном пространстве столицы, причем как в центральной части города, так и в отдаленных районах», - отметил Давтян.
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 Теги: Киев, парковка

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Сегодня, 13:55 » Автор: Анна Мартынова
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