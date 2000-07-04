Раздел: Общество
Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва
Спор необходимо решить до осени.
С августа без горячей воды могут остаться киевляне, которые до последнего времени получали ее без перебоев с ТЭЦ 5 и 6. Эти тепло-электроцентрали перейдут под управление компании "Киевтеплоэнерго", а у той нет газа для нагрева воды и производства электричества, , передает Хроника.инфо ссылкой на Сегодня.
Без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 миллиардов гривен. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.
.
"Киевтеплоэнерго" брать на себя выплату долгов отказывается и уже судится с "Нафтогазом" из-за отказа поставлять голубое топливо. Уже с августа почти весь Киев может лишиться горячей воды. Поставляющие ее ТЭЦ 5 и 6 тоже перейдут в управление "Киевтеплоэнерго", и если та не подпишет договоры с "Нафтогазом", горячей воды не будет и у тех, кто ее сейчас получает. И это еще не все. Не исключены перебои с электричеством.
Чтобы избежать такого сценария, киевлян призывают до конца июля погасить долги. Хроническими неплательщиками уже занимается исполнительная служба.
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Если к осени спор вокруг долгов не будет решен, под угрозой срыва окажется новый отопительный сезон в Киеве.
С августа без горячей воды могут остаться киевляне, которые до последнего времени получали ее без перебоев с ТЭЦ 5 и 6. Эти тепло-электроцентрали перейдут под управление компании "Киевтеплоэнерго", а у той нет газа для нагрева воды и производства электричества, , передает Хроника.инфо ссылкой на Сегодня.
Без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 миллиардов гривен. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.
.
"Киевтеплоэнерго" брать на себя выплату долгов отказывается и уже судится с "Нафтогазом" из-за отказа поставлять голубое топливо. Уже с августа почти весь Киев может лишиться горячей воды. Поставляющие ее ТЭЦ 5 и 6 тоже перейдут в управление "Киевтеплоэнерго", и если та не подпишет договоры с "Нафтогазом", горячей воды не будет и у тех, кто ее сейчас получает. И это еще не все. Не исключены перебои с электричеством.
Чтобы избежать такого сценария, киевлян призывают до конца июля погасить долги. Хроническими неплательщиками уже занимается исполнительная служба.
Читайте также: В Киеве пройдет масштабный пивной фестиваль
Если к осени спор вокруг долгов не будет решен, под угрозой срыва окажется новый отопительный сезон в Киеве.
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