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Раздел: Общество  
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Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в Киеве оказался под угрозой срываСпор необходимо решить до осени.

С августа без горячей воды могут остаться киевляне, которые до последнего времени получали ее без перебоев с ТЭЦ 5 и 6. Эти тепло-электроцентрали перейдут под управление компании "Киевтеплоэнерго", а у той нет газа для нагрева воды и производства электричества, , передает Хроника.инфо ссылкой на Сегодня.

Без горячей воды уже почти половина Киева. Все из-за испытаний и ремонтов теплосетей, а еще отсутствия газа для нагрева воды. Его НАК "Нафтогаз Украины" отказывается предоставлять коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". Именно оно с мая должно обеспечивать жителей столицы горячей водой и отоплением. "Нафтогаз" же прежде чем давать топливо, хочет знать: кто погасит ранее накопленные долги за газ – около 4 миллиардов гривен. Практически вся сумма – долги потребителей и госбюджета.
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"Киевтеплоэнерго" брать на себя выплату долгов отказывается и уже судится с "Нафтогазом" из-за отказа поставлять голубое топливо. Уже с августа почти весь Киев может лишиться горячей воды. Поставляющие ее ТЭЦ 5 и 6 тоже перейдут в управление "Киевтеплоэнерго", и если та не подпишет договоры с "Нафтогазом", горячей воды не будет и у тех, кто ее сейчас получает. И это еще не все. Не исключены перебои с электричеством.

Чтобы избежать такого сценария, киевлян призывают до конца июля погасить долги. Хроническими неплательщиками уже занимается исполнительная служба.

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Если к осени спор вокруг долгов не будет решен, под угрозой срыва окажется новый отопительный сезон в Киеве.
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 Теги: Киев, отопительный сезон

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Сегодня, 15:11 » Автор: Анна Мартынова
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