Раздел: Общество
Украину на выходных накроют грозовые дожди
Тем не менее, будет тепло.
В пятницу, 6 июля, накануне ночи Ивана Купала, синоптики обещают жаркую погоду днем до +27...+30. На западе и севере обещают дожди с грозами, которые с 7 июля распространятся по всей Украине и продлятся минимум до 10 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.
В западных областях (Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Ровно и Хмельницком) сегодня пройдут дожди с грозами. Дневная температура +24...+28.
На севере, в Житомире, Чернигове и Сумах, также обещают осадки в виде дождя с грозой. Днем +24...+27.
Погода в Виннице, Полтаве, Черкассах, Кропивницком - центральных областях - сегодня будет жаркой и без осадков. Днем воздух прогреется до +27...+28. При этом синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко не исключает, что осадки все же возможны в Черкасской и Винницкой областях.
В восточных областях 6 июля также прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем до +29.
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Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне сегодня не обещает дождя. Дневная температура +28...+30.
В пятницу, 6 июля, накануне ночи Ивана Купала, синоптики обещают жаркую погоду днем до +27...+30. На западе и севере обещают дожди с грозами, которые с 7 июля распространятся по всей Украине и продлятся минимум до 10 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.
В западных областях (Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Ровно и Хмельницком) сегодня пройдут дожди с грозами. Дневная температура +24...+28.
На севере, в Житомире, Чернигове и Сумах, также обещают осадки в виде дождя с грозой. Днем +24...+27.
Погода в Виннице, Полтаве, Черкассах, Кропивницком - центральных областях - сегодня будет жаркой и без осадков. Днем воздух прогреется до +27...+28. При этом синоптик ресурса Opogode Наталья Диденко не исключает, что осадки все же возможны в Черкасской и Винницкой областях.
В восточных областях 6 июля также прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем до +29.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Погода в Одессе, Николаеве и Херсоне сегодня не обещает дождя. Дневная температура +28...+30.
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