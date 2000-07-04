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Киевлян предупредили о надвигающейся грозе

Киевлян предупредили о надвигающейся грозеКиевлянам напомнили о правилах безопасности.

Сегодня, 6 июля, в ближайшие 2-3 часа в столице ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Спасатели напоминают, что в случае сильных порывов ветра необходимо плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), и не парковать под ними машины.

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О возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо уведомлять экстренные службы.
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 Теги: Киев, гроза

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Сегодня, 18:01 » Автор: Анна Мартынова
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