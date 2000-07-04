Раздел: Общество
Киевлян предупредили о надвигающейся грозе
Киевлянам напомнили о правилах безопасности.
Сегодня, 6 июля, в ближайшие 2-3 часа в столице ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Спасатели напоминают, что в случае сильных порывов ветра необходимо плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), и не парковать под ними машины.
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О возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо уведомлять экстренные службы.
Сегодня, 6 июля, в ближайшие 2-3 часа в столице ожидается гроза, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Спасатели напоминают, что в случае сильных порывов ветра необходимо плотно закрыть все окна и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), и не парковать под ними машины.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
О возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо уведомлять экстренные службы.
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