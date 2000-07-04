В Киеве демонтировали несколько десятков МАФов у метро

Сейчас проходит проверка соблюдения условий использования арендованных по действующим договорам торговых и рекламных площадей.



В метрополитене Киева демонтировали более 170 малых архитектурных форм (МАФ). Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба метро, передает интернет-издание



"Столичная подземка завершает работу по демонтажу МАФов, которые не соответствуют действующим Правилам пожарной безопасности. Сейчас демонтировано 172 объекта", - говорится в сообщении.



Также, по данным метрополитена, сейчас проходит проверка соблюдения условий использования арендованных по действующим договорам торговых и рекламных площадей.



Кроме того, как заверили в подземке, работники метро постоянно сообщают в районные управления полиции об обнаружении фактов стихийной торговли, особенно на входах в станции и подземных переходах, находящихся на балансе предприятия.



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Ранее сообщалось, что в Украине ввели запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В метрополитене Киева демонтировали более 170 малых архитектурных форм (МАФ). Об этом в пятницу, 6 июля, сообщает пресс-служба метро, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Столичная подземка завершает работу по демонтажу МАФов, которые не соответствуют действующим Правилам пожарной безопасности. Сейчас демонтировано 172 объекта", - говорится в сообщении.Также, по данным метрополитена, сейчас проходит проверка соблюдения условий использования арендованных по действующим договорам торговых и рекламных площадей.Кроме того, как заверили в подземке, работники метро постоянно сообщают в районные управления полиции об обнаружении фактов стихийной торговли, особенно на входах в станции и подземных переходах, находящихся на балансе предприятия.Ранее сообщалось, что в Украине ввели запрет на установку временных сооружений, рекламных и других конструкций на пешеходных зонах тротуаров.



