Раздел: Общество
"Межигорье" перешло в управление государству
Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19
Суд передал в управление Госагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решение Печерского районного суда. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19, жилой дом номер 18 по той же улице, дом 123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы. Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв. м и два гаража. Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит".
В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен. Как известно, Госагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя.
Читайте также: Межигорье было арестовано судом
В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу. ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства подозрение сообщено, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
Суд передал в управление Госагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решение Печерского районного суда. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19, жилой дом номер 18 по той же улице, дом 123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы. Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв. м и два гаража. Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит".
В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен. Как известно, Госагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя.
Читайте также: Межигорье было арестовано судом
В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу. ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства подозрение сообщено, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
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