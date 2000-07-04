"Межигорье" перешло в управление государству

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Сегодня, 6 июня в 9 часов утра журналисты собираются у резиденции Президента Украины «Межигорье» (Киевская область, с. Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 19). Они намерены проконтролировать, как выполняется решения Киевского окружного админисуда, запретившего проводить в этот день акции в этом месте. Сергей Лещенко, журналист,