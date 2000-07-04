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Раздел: Общество  
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"Межигорье" перешло в управление государству

"Межигорье" перешло в управление государству Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19

Суд передал в управление Госагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решение Печерского районного суда. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19, жилой дом номер 18 по той же улице, дом 123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы. Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв. м и два гаража. Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит".

В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен. Как известно, Госагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя.

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В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу. ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства подозрение сообщено, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
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 Теги: Межигорье, недвижимость

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Сегодня, 19:42 » Автор: Татьяна Ларина
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Сегодня, 6 июня в 9 часов утра журналисты собираются у резиденции Президента Украины «Межигорье» (Киевская область, с. Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 19). Они намерены проконтролировать, как выполняется решения Киевского окружного админисуда, запретившего проводить в этот день акции в этом месте. Сергей Лещенко, журналист,

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