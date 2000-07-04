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Раздел: Общество  
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В Киеве перекроют дорогу в правительственном квартале

В Киеве перекроют дорогу в правительственном кварталеДорогу закроют на реконструкцию

С 15 июля в Киеве начнется реконструкция Парковой дороги. Работы будут проводить в три этапа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Во время проведения реконструкции будет полностью перекрыто автомобильное движение на соответствующем участке Парковой дороги.

Кроме того, из-за дорожных работ, также будет закрыт прямой проезд с улицы Грушевского к аллее Героев Крут. О том, когда и по какому именно участку Парковой дороги нельзя будет проехать, в «Киевавтодоре» пообещали сообщить отдельно.

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Напомним также, что в субботу, 7 июля, на Теремках ограничат движение транспорта на улице Теремковской. Временные неудобства связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
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 Теги: Киев, дорога

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Сегодня, 21:54 » Автор: Татьяна Ларина
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