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Раздел: Общество  
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Украинским роженицам будут выдавать "пакет малыша"

Украинским роженицам будут выдавать "пакет малыша"Стоимость беби-бокс составляет не более 5 тысяч гривен.

Родители каждого новорожденного ребенка будут получать разовую натуральную помощь "пакет малыша" или беби-бокс, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Cоответствующий пилотный проект планирует запустить Кабмин в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Правительством Украины и Управлением ООН по обслуживанию проектов и Детским фондом ООН. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Лига.

Выдавать "пакет малыша" будут во время выписки новорожденного ребенка из роддома, а комплектовать его будут в соответствии с перечнем товаров, определенным Минсоцполитики.

Стоимость "пакета малыша" без учета расходов на закупку товаров, работ и услуг, связанных с комплектацией пакетов и доставкой их в роддома, составляет не более 5 тыс. гривен.

"Пакет малыша" не предоставляется в случае отказа от новорожденного ребенка в роддоме, отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего нахождения ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний, смерти ребенка в роддоме.

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Кроме того, утвержден порядок финансирования местных бюджетов для предоставления указанной помощи за счет субвенции из госбюджета.
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 Теги: роженица, роды

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Сегодня, 23:11 » Автор: Татьяна Ларина
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