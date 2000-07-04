Украинским роженицам будут выдавать "пакет малыша"

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Первого сентября детки пойдут не только в школу, а и в детский сад. Малышей обязательно нужно подготавливать к тому, что теперь они будут целый день без мамы познавать мир. Чтобы не возникло никаких проблем с привыканием ребёнка к дошкольному учреждению, нужно знать некоторые правила подготовки малыша к садику.