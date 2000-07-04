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Раздел: Общество  
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В Одессе посреди проезжей части провалился асфальт

В Одессе посреди проезжей части провалился асфальтПровал произошел ровно на том же месте, что и в прошлом году

В Одессе, прямо среди улицы, на дороге образовался огромный провал. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Огромная яма, диаметром больше двух метров, возникла на проезжей части на улице Львовская.

В издании отметили, что провал произошел ровно на том же месте, что и в октябре 2017 года. В издании отметили, что, по данным "Инфоксводоканала", прошлогодний провал произошел из-за аварии на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм.

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Какая причина в этом году – пока неизвестно.

В Одессе посреди проезжей части провалился асфальт
В Одессе посреди проезжей части провалился асфальт
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 Теги: Одесса, асфальт

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Вчера, 23:53 » Автор: Татьяна Ларина
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