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Российский пропагандист цинично обозвал украинцев

Российский пропагандист цинично обозвал украинцевНа российском канале "Россия 1" в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" выступил пропагандист и политолог Дмитрий Куликов.

В прямом эфире он назвал украинцев "предками обезьян" и заявил, что "вначале появились древние укры", информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.

"Сначала появились древние укры, потом от них обезьяны, а уже от обезьян все остальные люди, если следовать теории Дарвина, понимаете?" — заявил Куликов.

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Отметим, что Дмитрий Куликов известен своими антиукраинскими высказываниями, он является частым гостем пропагандистких российских шоу и на них всегда отличается резкими заявлениями в сторону Украины.
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 Теги: Россия, пропаганда, политолог

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Сегодня, 12:12 » Автор: Ульяна Воликовская
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