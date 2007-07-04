Раздел: Общество
Как украинцы празднуют День Днепра
Сегодня День Днепра - праздник главной реки украинцев.
Название реки "Днепр" впервые упоминается в литературных памятниках первой половины IV века нашей эры, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Происходит от древневосточноиранского "большая река". Древние греки называли Днепр Борисфеном, что означает "текущей с севера", предки украинцев, древние восточные славяне - Славутичем ("сын славы"). Это название до сих пор иногда используется как синоним, особенно как поэтическое название.
Идея празднования Дня Днепра возникла в октябре 2002 года, во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Беларуси, России и Украины. До сих пор дата проведения Дня Днепра на законодательном уровне не установлена, хотя уже становится традицией в разных странах и городах этот день отмечать в первую субботу июля.
Днепр - третья по длине и площади бассейна река Европы (после Волги и Дуная). Длина реки - 2201 км (в пределах Украины 981 км), площадь бассейна 504 тыс. кв.км. В бассейне Днепра порядка 32 тысяч водотоков, среди которых 89 - реки длиной 100 км и более.
Водные ресурсы бассейна Днепра составляют примерно 80% общеукраинских. Две трети территории страны обеспечивает Днепр водой, в том числе 30 млн человек, 50 крупных городов и промышленных центров пользуются водой Днепра.
На Днепре расположены украинские города Канев, Черкассы, Кременчуг, Каменское, Днипро, Запорожье, Никополь, Херсон. В Днепре водится 65 видов рыбы из 72, зарегистрированных в Украине. Основные промысловые виды рыбы - лещ, судак, карп, щука, окунь, толстолобик, белый амур.
Читайте также: «Собаки тоже празднуют День рождения»: забавные фото покорили Интернет
На правом берегу Днепра расположен Каневский заповедник.
Название реки "Днепр" впервые упоминается в литературных памятниках первой половины IV века нашей эры, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Происходит от древневосточноиранского "большая река". Древние греки называли Днепр Борисфеном, что означает "текущей с севера", предки украинцев, древние восточные славяне - Славутичем ("сын славы"). Это название до сих пор иногда используется как синоним, особенно как поэтическое название.
Идея празднования Дня Днепра возникла в октябре 2002 года, во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Беларуси, России и Украины. До сих пор дата проведения Дня Днепра на законодательном уровне не установлена, хотя уже становится традицией в разных странах и городах этот день отмечать в первую субботу июля.
Днепр - третья по длине и площади бассейна река Европы (после Волги и Дуная). Длина реки - 2201 км (в пределах Украины 981 км), площадь бассейна 504 тыс. кв.км. В бассейне Днепра порядка 32 тысяч водотоков, среди которых 89 - реки длиной 100 км и более.
Водные ресурсы бассейна Днепра составляют примерно 80% общеукраинских. Две трети территории страны обеспечивает Днепр водой, в том числе 30 млн человек, 50 крупных городов и промышленных центров пользуются водой Днепра.
На Днепре расположены украинские города Канев, Черкассы, Кременчуг, Каменское, Днипро, Запорожье, Никополь, Херсон. В Днепре водится 65 видов рыбы из 72, зарегистрированных в Украине. Основные промысловые виды рыбы - лещ, судак, карп, щука, окунь, толстолобик, белый амур.
Читайте также: «Собаки тоже празднуют День рождения»: забавные фото покорили Интернет
На правом берегу Днепра расположен Каневский заповедник.
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