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Как украинцы празднуют День Днепра

Как украинцы празднуют День ДнепраСегодня День Днепра - праздник главной реки украинцев.

Название реки "Днепр" впервые упоминается в литературных памятниках первой половины IV века нашей эры, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Происходит от древневосточноиранского "большая река". Древние греки называли Днепр Борисфеном, что означает "текущей с севера", предки украинцев, древние восточные славяне - Славутичем ("сын славы"). Это название до сих пор иногда используется как синоним, особенно как поэтическое название.

Идея празднования Дня Днепра возникла в октябре 2002 года, во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Беларуси, России и Украины. До сих пор дата проведения Дня Днепра на законодательном уровне не установлена, хотя уже становится традицией в разных странах и городах этот день отмечать в первую субботу июля.

Днепр - третья по длине и площади бассейна река Европы (после Волги и Дуная). Длина реки - 2201 км (в пределах Украины 981 км), площадь бассейна 504 тыс. кв.км. В бассейне Днепра порядка 32 тысяч водотоков, среди которых 89 - реки длиной 100 км и более.

Водные ресурсы бассейна Днепра составляют примерно 80% общеукраинских. Две трети территории страны обеспечивает Днепр водой, в том числе 30 млн человек, 50 крупных городов и промышленных центров пользуются водой Днепра.

На Днепре расположены украинские города Канев, Черкассы, Кременчуг, Каменское, Днипро, Запорожье, Никополь, Херсон. В Днепре водится 65 видов рыбы из 72, зарегистрированных в Украине. Основные промысловые виды рыбы - лещ, судак, карп, щука, окунь, толстолобик, белый амур.

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На правом берегу Днепра расположен Каневский заповедник.
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 Теги: Днепр, праздник, река

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Сегодня, 13:40 » Автор: Ульяна Воликовская
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