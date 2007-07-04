Сенцов рассказал в письме о своем здоровье

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Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо кинематографистам РФ, в котором поблагодарил их за поддержку.

Украинский режиссер передал письмо, в котором благодарит за смелость всех, кто не боится его открыто поддерживать.