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Сенцов рассказал в письме о своем здоровье

Сенцов рассказал в письме о своем здоровьеУкраинский режиссер Олег Сенцов, голодающий с 14 мая, написал, что чувствует себя "нормально", но "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам".

Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Режиссер написал, что чувствует себя "нормально", несмотря на 51-й день голодовки.

"Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил он.

Также Сенцов написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день.

"Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить", - сообщил он.

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Также Сенцов написал, что с телефонными звонками та же ситуация - пробиться очень сложно, поскольку в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.
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 Теги: Сенцов, голодовка, Россия

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Сегодня, 15:48 » Автор: Ульяна Воликовская
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