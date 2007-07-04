Раздел: Общество
Сенцов рассказал в письме о своем здоровье
Украинский режиссер Олег Сенцов, голодающий с 14 мая, написал, что чувствует себя "нормально", но "не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам".
Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Режиссер написал, что чувствует себя "нормально", несмотря на 51-й день голодовки.
"Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил он.
Также Сенцов написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день.
"Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить", - сообщил он.
Читайте также: В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Также Сенцов написал, что с телефонными звонками та же ситуация - пробиться очень сложно, поскольку в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.
Письмо, датированное 3 июля, обнародовала на своей странице в Facebook актриса Римма Зюбина, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Режиссер написал, что чувствует себя "нормально", несмотря на 51-й день голодовки.
"Конечно, не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье - каждый видит то, что хочет видеть", - отметил он.
Также Сенцов написал, что письма, которые приходят к нему в колонию, сначала читает цензор и остальные заинтересованные лица, потом их распечатывают и отдают ему и может не даже в тот же день.
"Потом я пишу ответ, и процедура повторяется в том же порядке. Так что, если в общем, ответ приходит через неделю, но это нормальная скорость для этой системы. Потому что обычные бумажные письма из Украины идут месяц и столько же обратно. Да и теряются часто, в отличии от электронных, судьбу которых можно отследить", - сообщил он.
Читайте также: В Москве прошел концерт в поддержку Сенцова
Также Сенцов написал, что с телефонными звонками та же ситуация - пробиться очень сложно, поскольку в колонии есть только один телефон-автомат, с которого можно звонить за границу, и неизвестно, могут ли разрешить позвонить.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
74
0
Также советуем посмотреть
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
- Почему возникли проблемы с полетами на курорты
- У армии нет альтернатив минометам Молот, - Укроборонпром
- В Бердянске козлята превратили авто в забавный аттракцион
- «Серый кардинал» и новые губернаторы для сепаратистов
- Обнародованы имена погибших на полигоне в Ровенской области
- Тимошенко все-таки вдалося шокувати
- В США водитель знатно проучил автохама
- Что рассказывают о своей деятельности сами боевики «Л/ДНР»
Оставьте свой комментарий