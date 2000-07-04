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В Херсоне раскопали катакомбы. Фото

В Херсоне раскопали катакомбы. ФотоВ Херсоне не углу ул. Ярослава Мудрого (Советской) и Ришельевской (Октябрьской Революции) что-то строят, разрыли впечатляющий котлован.

«При его разрытии обнаружился такой вот свод, кусок катакомб, часть старинного города... Кто в курсе из знающих людей? Что это такое, важный ли это исторический объект, и главное, можно ли продолжать работы при такой находке?» - спрашивает в соцсети Лилу Даллас и публикует фото, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.

В Херсоне раскопали катакомбы. Фото

«Когда я жила в Бухаресте, там в центре разрыли асфальт для замены труб, а нашелся точно такой же свод с частью комнаты, как и в Херсоне. Провели исследования, и оказалось, что это старый город, историческая памятка.

В Херсоне раскопали катакомбы. Фото

Поразило, как вышли из этой ситуации, сохранив находку: ее оградили толстым прочным стеклом, засыпав разрытие вокруг.
Представляете, как это круто!? Вы идете по асфальту, и внезапно под ногами участок стекла, под которым видно кусок подземного города! И теперь это крутой туристический объект, любимый как туристами, так и горожанами», пишет она.

В Херсоне раскопали катакомбы. Фото

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Херсонка опасается, что «эту арку катакомб могут просто быстренько засыпать», т.к. на этом месте уже пилили без разрешений деревья.

В Херсоне раскопали катакомбы. Фото
В Херсоне раскопали катакомбы. Фото
В Херсоне раскопали катакомбы. Фото
В Херсоне раскопали катакомбы. Фото
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 Теги: Херсон, катакомбы, раскопки

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Сегодня, 21:45 » Автор: Ульяна Воликовская
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