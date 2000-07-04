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В Херсоне раскопали катакомбы. Фото
В Херсоне не углу ул. Ярослава Мудрого (Советской) и Ришельевской (Октябрьской Революции) что-то строят, разрыли впечатляющий котлован.
«При его разрытии обнаружился такой вот свод, кусок катакомб, часть старинного города... Кто в курсе из знающих людей? Что это такое, важный ли это исторический объект, и главное, можно ли продолжать работы при такой находке?» - спрашивает в соцсети Лилу Даллас и публикует фото, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.
«Когда я жила в Бухаресте, там в центре разрыли асфальт для замены труб, а нашелся точно такой же свод с частью комнаты, как и в Херсоне. Провели исследования, и оказалось, что это старый город, историческая памятка.
Поразило, как вышли из этой ситуации, сохранив находку: ее оградили толстым прочным стеклом, засыпав разрытие вокруг.
Представляете, как это круто!? Вы идете по асфальту, и внезапно под ногами участок стекла, под которым видно кусок подземного города! И теперь это крутой туристический объект, любимый как туристами, так и горожанами», пишет она.
Читайте также: Самые таинственные в мире катакомбы. Фото
Херсонка опасается, что «эту арку катакомб могут просто быстренько засыпать», т.к. на этом месте уже пилили без разрешений деревья.
«При его разрытии обнаружился такой вот свод, кусок катакомб, часть старинного города... Кто в курсе из знающих людей? Что это такое, важный ли это исторический объект, и главное, можно ли продолжать работы при такой находке?» - спрашивает в соцсети Лилу Даллас и публикует фото, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.
«Когда я жила в Бухаресте, там в центре разрыли асфальт для замены труб, а нашелся точно такой же свод с частью комнаты, как и в Херсоне. Провели исследования, и оказалось, что это старый город, историческая памятка.
Поразило, как вышли из этой ситуации, сохранив находку: ее оградили толстым прочным стеклом, засыпав разрытие вокруг.
Представляете, как это круто!? Вы идете по асфальту, и внезапно под ногами участок стекла, под которым видно кусок подземного города! И теперь это крутой туристический объект, любимый как туристами, так и горожанами», пишет она.
Читайте также: Самые таинственные в мире катакомбы. Фото
Херсонка опасается, что «эту арку катакомб могут просто быстренько засыпать», т.к. на этом месте уже пилили без разрешений деревья.
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