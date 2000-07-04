Раздел: Общество
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Лукьяненко
Левко Лукьяненко умер 7 июля на 89 году жизни в больнице в Киеве после продолжительной болезни.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью украинского политзаключенного, диссидента и бывшего народного депутата Украины Левка Лукьяненко, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.
"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко. Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память ", - написал Президент в Facebook.
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Лукьяненко - известный украинский диссидент и правозащитник времен СССР, политический и государственный деятель независимой Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью украинского политзаключенного, диссидента и бывшего народного депутата Украины Левка Лукьяненко, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.
"Смерть вырвала у нас того, кто был живым символом несокрушимости украинского духа, кто завоевал нам Независимость Украины в ХХ веке - Левка Лукьяненко. Его не сломали советские концлагеря, не испугала нынешняя российская агрессия. Он передал нам главный огонь своей жизни - любовь к Украине. Он из когорты настоящих Героев! А они не умирают. Вечная память ", - написал Президент в Facebook.
Читайте также: Порошенко выразил соболезнования народу Турции
Лукьяненко - известный украинский диссидент и правозащитник времен СССР, политический и государственный деятель независимой Украины, Герой Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
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