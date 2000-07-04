Аферисты "охотятся" за личными данными украинцев по-новому

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Оставаясь для закона невидимыми, мошенники заманивают украинцев в кредитные ловушки. Причем, финучреждения не стесняются свои услуги широко рекламировать и никого не боятся – ни пострадавших, ни правоохранителей. Попасть в такую кредитную ловушку может каждый, ведь предложение слишком заманчивое: кредит без залога под 3-6%