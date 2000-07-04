Раздел: Общество
Аферисты "охотятся" за личными данными украинцев по-новому
В Украине в последние годы участились аферы с помощью социальных сетей и различных порталов объявлений.
Мошенники пытаются выманить в украинцев их личные данные, которые они потом используют для оформления кредита, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.
Василий искал в столицу квартиру для аренды, а того, как нашел подходящий вариант, он связался с владельцем и обменялся с ним контактами и копиями документов.
«Сначала все очень хорошо, все гладко, я увидел документы я предоставил свои я не видел в этом риска мы договорились встретиться послезавтра подписать договор, человек мне скинул видео квартиры, мол, можете посмотреть сразу я вам покажу документы на месте платежки все было нормально, когда он пропал на день два я начал подозревать что-то», – отметил обманутый квартиросъемщик.
После этого псевдохозяин квартиры отключил телефон и исчез. А спустя время Василий узнал, что на его имя открыто два кредита на несколько тысяч гривен.
«Они предоставляют он-лайн займы, чтобы получить, нужно загрузить свою фотку, написать идентификационный код, привязать карту и провести вашу идентификацию, сделав свое фото на фоне паспорта, так как я такую фотку не сделал, мошенник нашел мои фотки в социальных сетях, сделал такое фото и подал в учреждение и таким образом оформил кредит на мое имя», – рассказывает Василий.
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В полицию пострадавший заявление уже написал. И надеется, что финансовая организация сама аннулирует его кредит.
Мошенники пытаются выманить в украинцев их личные данные, которые они потом используют для оформления кредита, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.
Василий искал в столицу квартиру для аренды, а того, как нашел подходящий вариант, он связался с владельцем и обменялся с ним контактами и копиями документов.
«Сначала все очень хорошо, все гладко, я увидел документы я предоставил свои я не видел в этом риска мы договорились встретиться послезавтра подписать договор, человек мне скинул видео квартиры, мол, можете посмотреть сразу я вам покажу документы на месте платежки все было нормально, когда он пропал на день два я начал подозревать что-то», – отметил обманутый квартиросъемщик.
После этого псевдохозяин квартиры отключил телефон и исчез. А спустя время Василий узнал, что на его имя открыто два кредита на несколько тысяч гривен.
«Они предоставляют он-лайн займы, чтобы получить, нужно загрузить свою фотку, написать идентификационный код, привязать карту и провести вашу идентификацию, сделав свое фото на фоне паспорта, так как я такую фотку не сделал, мошенник нашел мои фотки в социальных сетях, сделал такое фото и подал в учреждение и таким образом оформил кредит на мое имя», – рассказывает Василий.
Читайте также: В Одессе задержаны иностранцы, укравшие из машины более 300 тысяч
В полицию пострадавший заявление уже написал. И надеется, что финансовая организация сама аннулирует его кредит.
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