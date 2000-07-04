» » Аферисты "охотятся" за личными данными украинцев по-новому
Раздел: Общество  
0

Аферисты "охотятся" за личными данными украинцев по-новому

Аферисты "охотятся" за личными данными украинцев по-новомуВ Украине в последние годы участились аферы с помощью социальных сетей и различных порталов объявлений.

Мошенники пытаются выманить в украинцев их личные данные, которые они потом используют для оформления кредита, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

Василий искал в столицу квартиру для аренды, а того, как нашел подходящий вариант, он связался с владельцем и обменялся с ним контактами и копиями документов.

«Сначала все очень хорошо, все гладко, я увидел документы я предоставил свои я не видел в этом риска мы договорились встретиться послезавтра подписать договор, человек мне скинул видео квартиры, мол, можете посмотреть сразу я вам покажу документы на месте платежки все было нормально, когда он пропал на день два я начал подозревать что-то», – отметил обманутый квартиросъемщик.

После этого псевдохозяин квартиры отключил телефон и исчез. А спустя время Василий узнал, что на его имя открыто два кредита на несколько тысяч гривен.

«Они предоставляют он-лайн займы, чтобы получить, нужно загрузить свою фотку, написать идентификационный код, привязать карту и провести вашу идентификацию, сделав свое фото на фоне паспорта, так как я такую фотку не сделал, мошенник нашел мои фотки в социальных сетях, сделал такое фото и подал в учреждение и таким образом оформил кредит на мое имя», – рассказывает Василий.

Читайте также: В Одессе задержаны иностранцы, укравшие из машины более 300 тысяч

В полицию пострадавший заявление уже написал. И надеется, что финансовая организация сама аннулирует его кредит.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: аферы, воры, мошенничество

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:41 » Автор: Ульяна Воликовская
     154
     0

Похожие новости по теме

В Украине впервые выдали беспроцентный кредит на жилье В Украине впервые выдали беспроцентный кредит на жилье

Кредит выдавался в рамках государственной программы.

Аферисты придумали новый вид мошенничества с квартирами Аферисты придумали новый вид мошенничества с квартирами

Отказ от услуг риэлторов и излишняя доверчивость, может привести арендатора в руки мошенников.

Мошенники придумали, как «заработать» на банкротстве украинских банков Мошенники придумали, как «заработать» на банкротстве украинских банков

В зоне риска находятся те, чьи депозиты оказались в лопнувших банках.

На доверчивых украинцев охотятся бабушки с монетками и фотографы-аферисты На доверчивых украинцев охотятся бабушки с монетками и фотографы-аферисты

Мошенники разработали новые схемы обмана.

Новая финансовая ловушка появилась в Украине Новая финансовая ловушка появилась в Украине

Оставаясь для закона невидимыми, мошенники заманивают украинцев в кредитные ловушки. Причем, финучреждения не стесняются свои услуги широко рекламировать и никого не боятся – ни пострадавших, ни правоохранителей. Попасть в такую кредитную ловушку может каждый, ведь предложение слишком заманчивое: кредит без залога под 3-6%

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх