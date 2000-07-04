В Минздраве назвали украинские пляжи, на которых запрещено купаться

В Минздраве проверили 609 речных и 176 морских пляжей.



В стране снова наступили жаркие деньки, и украинцам опять надо искать способы освежиться, не выезжая из города. Так, по данным опроса на сайте "Сегодня", у половины из 3 тыс. опрошенных в этом году нет денег на то, чтобы съездить на море всей семьей, а 11% могут позволить себе выделить не более 5 тыс. грн на недельную путевку в теплые края. Из этого можно сделать вывод, что большая часть украинцев в этом году все же планирует, по возможности, насаждаться пляжным отдыхом на водоемах поближе к дому. Но не на всех — мы составили список самых опасных украинских пляжей, на которых нельзя купаться (см. инфографику), передает







Еженедельно проверкой пляжей на пригодность занимается Центр общественного здоровья при Минздраве, так как состав воды постоянно меняется. Для этого берут несколько проб воды из каждого водоема.



"Качество воды в пределах пляжей и рекреационных зон должно соответствовать стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки). По результатам превышений микробиологических показателей мы даем рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, информируем органы местного самоуправления и СМИ", — объясняют в Центре общественного здоровья.



В зоне государственного мониторинга находятся только официальные и действующие пляжи — 609 речных пляжей и 176 пляжей на морском побережье. По последним данным Центра общественного здоровья, в конце июня было взято 1127 проб пресной воды и 538 проб соленой. После проверки этих образцов по меньшей мере 89 мест оказались непригодными для купания. При этом из них всего два — на морских курортах, и оба в Мариуполе. Хуже всего обстоят дела с купанием в Киевской и Винницкой областях. При этом, по словам экспертов, больше внимания они все же уделяют сезонным курортам — более тщательную проверку прошли 173 морских и речных пляжа на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Что касается самых чистых пляжей, то этим могут похвастаться лишь шесть украинских регионов: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Сумская и Одесская области.



Без правил: уже утонули 464 человека



С приходом лета в стране традиционно резко возросло количество утопленников. По данным Минздрава, с начала года в украинских водоемах утонули 464 человека (в том числе 44 ребенка), из которых больше трети — 146 человек — только за первый месяц лета.



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"Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил. В частности, это купание в необорудованных для этого местах. Не стоит забывать основные правила: после приема пищи плавать можно через 1,5—2 часа, в воде нужно находиться не более 10—15 минут, плавать лучше в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17, а температуре воздуха — не ниже +20", — советуют в Центре общественного здоровья. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В стране снова наступили жаркие деньки, и украинцам опять надо искать способы освежиться, не выезжая из города. Так, по данным опроса на сайте "Сегодня", у половины из 3 тыс. опрошенных в этом году нет денег на то, чтобы съездить на море всей семьей, а 11% могут позволить себе выделить не более 5 тыс. грн на недельную путевку в теплые края. Из этого можно сделать вывод, что большая часть украинцев в этом году все же планирует, по возможности, насаждаться пляжным отдыхом на водоемах поближе к дому. Но не на всех — мы составили список самых опасных украинских пляжей, на которых нельзя купаться (см. инфографику), передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Еженедельно проверкой пляжей на пригодность занимается Центр общественного здоровья при Минздраве, так как состав воды постоянно меняется. Для этого берут несколько проб воды из каждого водоема."Качество воды в пределах пляжей и рекреационных зон должно соответствовать стандарту на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки). По результатам превышений микробиологических показателей мы даем рекомендации владельцам по выставлению знаков о запрете купания, информируем органы местного самоуправления и СМИ", — объясняют в Центре общественного здоровья.В зоне государственного мониторинга находятся только официальные и действующие пляжи — 609 речных пляжей и 176 пляжей на морском побережье. По последним данным Центра общественного здоровья, в конце июня было взято 1127 проб пресной воды и 538 проб соленой. После проверки этих образцов по меньшей мере 89 мест оказались непригодными для купания. При этом из них всего два — на морских курортах, и оба в Мариуполе. Хуже всего обстоят дела с купанием в Киевской и Винницкой областях. При этом, по словам экспертов, больше внимания они все же уделяют сезонным курортам — более тщательную проверку прошли 173 морских и речных пляжа на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье. Что касается самых чистых пляжей, то этим могут похвастаться лишь шесть украинских регионов: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Сумская и Одесская области.С приходом лета в стране традиционно резко возросло количество утопленников. По данным Минздрава, с начала года в украинских водоемах утонули 464 человека (в том числе 44 ребенка), из которых больше трети — 146 человек — только за первый месяц лета."Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил. В частности, это купание в необорудованных для этого местах. Не стоит забывать основные правила: после приема пищи плавать можно через 1,5—2 часа, в воде нужно находиться не более 10—15 минут, плавать лучше в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17, а температуре воздуха — не ниже +20", — советуют в Центре общественного здоровья.



